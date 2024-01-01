Kaçak Gelinler Şarkı Sözleri
Cem Özkan Kaçak Gelinler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Özkan Kaçak Gelinler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kaçak Gelinler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Bazen istediğin gibi gitmez
Hiçbir şey hayatında
Bulursun kendini bakarken
Boş boş kendine aynada
***
Kaçanın kovalandığı bu dünyada
Kovalayan olmayı kolay mı sandın?
Aşkın peşinde koşturacaksan
Çok çok hızlı olman lazım
***
Koş koş koş koş olana kadar
Koş koş koş onu bulana kadar
Koş koş koş yakalayana kadar
Koş peşinde aşkın ölene kadar
***
Hayatın hızla akıp geçerken
Yakışır mı hiç durmak sana?
Kocaman bir dünya var dışarıda
Başla artık yaşamaya
***
Kaçanın kovalandığı bu dünyada
Kovalayan olmayı kolay mı sandın?
Aşkın peşinde koşturacaksan
Çok çok hızlı olman lazım
***
Koş koş koş koş olana kadar
Koş koş koş onu bulana kadar
Koş koş koş yakalayana kadar
Koş peşinde aşkın ölene kadar
-
Yüklerden kurtulmak lazım
Geçmişe çizgi çekmek lazım
Belki çok çalışmak lazım
Ama yine de vazgeçmemek lazım
***
Başlamak lazım yeni bir hayata
Başlamak lazım yeni bir hayata
Başlamak lazım yeni bir hayata
Başlamak lazım yeni bir hayata
***
Yüklerden kurtulmak lazım
Geçmişe çizgi çekmek lazım
Belki çok çalışmak lazım
Ama yine de vazgeçmemek lazım
***
Başlamak lazım yeni bir hayata
Başlamak lazım yeni bir hayata
Başlamak lazım yeni bir hayata
Başlamak lazım yeni bir hayata