Bazen istediğin gibi gitmez Hiçbir şey hayatında Bulursun kendini bakarken Boş boş kendine aynada *** Kaçanın kovalandığı bu dünyada Kovalayan olmayı kolay mı sandın? Aşkın peşinde koşturacaksan Çok çok hızlı olman lazım *** Koş koş koş koş olana kadar Koş koş koş onu bulana kadar Koş koş koş yakalayana kadar Koş peşinde aşkın ölene kadar *** Hayatın hızla akıp geçerken Yakışır mı hiç durmak sana? Kocaman bir dünya var dışarıda Başla artık yaşamaya *** Kaçanın kovalandığı bu dünyada Kovalayan olmayı kolay mı sandın? Aşkın peşinde koşturacaksan Çok çok hızlı olman lazım *** Koş koş koş koş olana kadar Koş koş koş onu bulana kadar Koş koş koş yakalayana kadar Koş peşinde aşkın ölene kadar