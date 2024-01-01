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Kendimce Şarkı Sözleri

Cem Özkan Kendimce şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Özkan Kendimce şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kendimce sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cem Özkan

Cem Özkan

Kendimce

  • Melek Yüzlü Şeytan

  • Galiba

  • Yar

  • Göster

  • Güzel Bir Gün

  • Kim Demiş ki

  • Dön Bana

  • Ağlamak

  • Ben Böyleyim

  • Sensiz Olmaz

  • Kendimce

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