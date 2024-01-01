Olmayacak bi' hayale, kaptırdım kendimi Sonra kuşkular, sardı bedenimi Kocaman bir aşkın, içinde kayboldum Bulamam yolumu, sen olmayınca *** Yanımda kalsan, hep yanımda olsan Gitmesen dursan, öylece baksan bana Söz versen, sözünden hiç dönmesen Ömrüm boyunca, hep beni sevsen *** Ama çok zor bırakmazlar, aşkımızı yaşatmazlar Birbirimize kalkan, olamazsak eğer Kocaman bir aşkın, içinde kayboldum Bulamam yolumu, sen olmayınca *** Olmayacak bi' hayale, kaptırdım kendimi Sonra kuşkular, sardı bedenimi Kocaman bir aşkın, içinde kayboldum Bulamam yolumu, sen olmayınca *** Yanımda kalsan, hep yanımda olsan Gitmesen dursan, öylece baksan bana Söz versen, sözünden hiç dönmesen Ömrüm boyunca, hep beni sevsen *** Ama çok zor bırakmazlar, aşkımızı yaşatmazlar Birbirimize kalkan, olamazsak eğer Kocaman bir aşkın, içinde kayboldum Bulamam yolumu, sen olmayınca