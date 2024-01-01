Hala Aşksın Sen... (Sezi) Şarkı Sözleri
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Cem Özkan
Hala Aşksın Sen... (Sezi)
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Olmayacak bi' hayale, kaptırdım kendimi
Sonra kuşkular, sardı bedenimi
Kocaman bir aşkın, içinde kayboldum
Bulamam yolumu, sen olmayınca
***
Yanımda kalsan, hep yanımda olsan
Gitmesen dursan, öylece baksan bana
Söz versen, sözünden hiç dönmesen
Ömrüm boyunca, hep beni sevsen
***
Ama çok zor bırakmazlar, aşkımızı yaşatmazlar
Birbirimize kalkan, olamazsak eğer
Kocaman bir aşkın, içinde kayboldum
Bulamam yolumu, sen olmayınca
***
Olmayacak bi' hayale, kaptırdım kendimi
Sonra kuşkular, sardı bedenimi
Kocaman bir aşkın, içinde kayboldum
Bulamam yolumu, sen olmayınca
***
Yanımda kalsan, hep yanımda olsan
Gitmesen dursan, öylece baksan bana
Söz versen, sözünden hiç dönmesen
Ömrüm boyunca, hep beni sevsen
***
Ama çok zor bırakmazlar, aşkımızı yaşatmazlar
Birbirimize kalkan, olamazsak eğer
Kocaman bir aşkın, içinde kayboldum
Bulamam yolumu, sen olmayınca
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