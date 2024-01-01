Yüklerden kurtulmak lazım Geçmişe çizgi çekmek lazım Belki çok çalışmak lazım Ama yine de vazgeçmemek lazım *** Başlamak lazım yeni bir hayata Başlamak lazım yeni bir hayata Başlamak lazım yeni bir hayata Başlamak lazım yeni bir hayata *** Yüklerden kurtulmak lazım Geçmişe çizgi çekmek lazım Belki çok çalışmak lazım Ama yine de vazgeçmemek lazım *** Başlamak lazım yeni bir hayata Başlamak lazım yeni bir hayata Başlamak lazım yeni bir hayata Başlamak lazım yeni bir hayata

Bazen istediğin gibi gitmez Hiçbir şey hayatında Bulursun kendini bakarken Boş boş kendine aynada *** Kaçanın kovalandığı bu dünyada Kovalayan olmayı kolay mı sandın? Aşkın peşinde koşturacaksan Çok çok hızlı olman lazım *** Koş koş koş koş olana kadar Koş koş koş onu bulana kadar Koş koş koş yakalayana kadar Koş peşinde aşkın ölene kadar *** Hayatın hızla akıp geçerken Yakışır mı hiç durmak sana? Kocaman bir dünya var dışarıda Başla artık yaşamaya *** Kaçanın kovalandığı bu dünyada Kovalayan olmayı kolay mı sandın? Aşkın peşinde koşturacaksan Çok çok hızlı olman lazım *** Koş koş koş koş olana kadar Koş koş koş onu bulana kadar Koş koş koş yakalayana kadar Koş peşinde aşkın ölene kadar