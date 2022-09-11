Cem Tuncer 27 Temmuz 1978 tarihinde Almanya’da dünyaya gelmiştir. Akademi İstanbul Caz Bölümü’nde Sarp Maden ve Gökçen Taşkıran ile gitar, Semih Korucu ve Mehmet Nemutlu ile müzik teorisi, Bülent Ortaçgil ve Önder Focan ile ensemble çalışmıştır. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Müzik Bölümü’nde tamamlamıştır. Eğitimini sürdürürken, Sfinks (Belçika), Amsterdam (Hollanda), Hildesheim (Almanya), Gent ve Brüksel Ethnic (Belçika) gibi dünyanın önemli müzik festivallerinde sahne almıştır. 2008 yılında Uluslararası Estonya Genç Caz Gitarcı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmiş ve ikincilik kazanmıştır. Yarışmanın kazananı olarak, Romanya Garana ve Pori caz festivallerinde Ted Curson, Harvey S., Enrico Granafei, Önder Focan, Vitali Imereli, Reiska Laine, Toivo Unt, Marian Petrescu, Jyrki Kangas gibi isimlerle çalmıştır. 2006 yılında televizyon ve sinema için müzikler yapmaya başlamıştır. 2008 yılında ‘”Ali’nin Sekiz Günü” ile İstanbul Film Festivali’nde, bir yıl sonra “Dilber’in Sekiz Günü” ile Ankara Film Festivali’nde En İyi Müzik dalında ödüller kazanmıştır. Aralarında, “Adını Feriha Koydum”, “Umutsuz Ev Kadınları’”, “Adını Kalbime Yazdım”, “Anne”, “İstanbullu Gelin”, “Kadın”, “Bizim Hikaye”nin de olduğu birçok televizyon dizisinin müziğine imza atan Tuncer, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” adlı dizi ile Kral TV 2011 Müzik Ödülleri’nde En İyi Dizi Müziği Ödülü’nün sahibi olmuştur. Önder Focan, Sezen Aksu, Aykut Gürel, Jülide Özçelik, Gürol Ağırbaş, Melis Sökmen, Deniz Seki, Elif Çağlar Muslu, Zuhal Olcay gibi caz ve pop dünyasının önde gelen isimleriyle sahnede ve stüdyoda çalmıştır. İlk single çalışması “Intro”nun ardından kendi bestelerinden oluşan “Alright!” isimli solo albümünü Lin Records etiketiyle piyasaya sürmüştür.