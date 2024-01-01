Aşk bu biter mi? Kalbin yeter mi, Beni oradan çıkarıp atmaya? Öyle kolay mı? Hiç gücün var mı, O evde tek başına yatmaya? *** Bensiz uyunur mu? O odalarda durulur mu? Yok ya, bir vedayla Yeminin hiç bozulur mu? *** Geçer, geçer de izi kalır İçinde boş bir sızı kalır Kader yeni birini verse de Sende kalbimin hep gözü kalır *** Geçer, geçer de izi kalır İçinde boş bir sızı kalır Kader yeni birini verse de Sende kalbimin hep gözü kalır *** Aşk bu biter mi? Kalbin yeter mi, Beni oradan çıkarıp atmaya? Öyle kolay mı? Hiç gücün var mı, O evde tek başına yatmaya? *** Bensiz uyunur mu? O odalar da durulur mu? Yok ya, bir vedayla Yeminin hiç bozulur mu? *** Geçer, geçer de izi kalır İçinde boş bir sızı kalır Kader yeni birini verse de Sende kalbimin hep gözü kalır *** Geçer, geçer de izi kalır İçinde boş bir sızı kalır Kader yeni birini verse de Sende kalbimin hep gözü kalır *** Geçer, geçer de izi kalır İçinde boş bir sızı kalır Kader yeni birini verse de Sende kalbimin hep gözü kalır