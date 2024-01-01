Aşk Bu Biter mi? Şarkı Sözleri
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Cem Yenel
Aşk Bu Biter mi?
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Aşk bu biter mi?
Kalbin yeter mi,
Beni oradan çıkarıp atmaya?
Öyle kolay mı?
Hiç gücün var mı,
O evde tek başına yatmaya?
***
Bensiz uyunur mu?
O odalarda durulur mu?
Yok ya, bir vedayla
Yeminin hiç bozulur mu?
***
Geçer, geçer de izi kalır
İçinde boş bir sızı kalır
Kader yeni birini verse de
Sende kalbimin hep gözü kalır
***
Geçer, geçer de izi kalır
İçinde boş bir sızı kalır
Kader yeni birini verse de
Sende kalbimin hep gözü kalır
***
Aşk bu biter mi?
Kalbin yeter mi,
Beni oradan çıkarıp atmaya?
Öyle kolay mı?
Hiç gücün var mı,
O evde tek başına yatmaya?
***
Bensiz uyunur mu?
O odalar da durulur mu?
Yok ya, bir vedayla
Yeminin hiç bozulur mu?
***
Geçer, geçer de izi kalır
İçinde boş bir sızı kalır
Kader yeni birini verse de
Sende kalbimin hep gözü kalır
***
Geçer, geçer de izi kalır
İçinde boş bir sızı kalır
Kader yeni birini verse de
Sende kalbimin hep gözü kalır
***
Geçer, geçer de izi kalır
İçinde boş bir sızı kalır
Kader yeni birini verse de
Sende kalbimin hep gözü kalır