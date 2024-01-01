Çok Aşığım Şarkı Sözleri
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Yürüyorum aynı yolda
Zırhım yok, tek tabanca
Kokun sinmiş üstüme başıma
Bırakmıyor, okuyor canıma
***
Gelsem yine dünyaya
Silsem yazsam yine
Söylerdim bu kez
Yanacağım bile bile
***
Sana
Çok aşığım, çok aşığım
Çok aşığım, çok aşığım
Sana
***
Yürüyorum aynı yolda
Zırhım yok, tek tabanca
Kokun sinmiş üstüme başıma
Bırakmıyor, okuyor canıma
***
Gelsem yine dünyaya
Silsem yazsam yine
Söylerdim bu kez
Yanacağım bile bile
***
Sana
Çok aşığım, çok aşığım
Çok aşığım, çok aşığım
Sana