Yürüyorum aynı yolda Zırhım yok, tek tabanca Kokun sinmiş üstüme başıma Bırakmıyor, okuyor canıma *** Gelsem yine dünyaya Silsem yazsam yine Söylerdim bu kez Yanacağım bile bile *** Sana Çok aşığım, çok aşığım Çok aşığım, çok aşığım Sana *** Yürüyorum aynı yolda Zırhım yok, tek tabanca Kokun sinmiş üstüme başıma Bırakmıyor, okuyor canıma *** Gelsem yine dünyaya Silsem yazsam yine Söylerdim bu kez Yanacağım bile bile *** Sana Çok aşığım, çok aşığım Çok aşığım, çok aşığım Sana