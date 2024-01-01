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7/24 Dinle Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 1 (Fikret Şeneş Şarkıları)

Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 1 (Fikret Şeneş Şarkıları) Şarkı Sözleri

Cem Yenel Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 1 (Fikret Şeneş Şarkıları) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Yenel Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 1 (Fikret Şeneş Şarkıları) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 1 (Fikret Şeneş Şarkıları) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cem Yenel

Cem Yenel

Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 1 (Fikret Şeneş Şarkıları)

  • Son Yolcu

  • Tanrı Misafiri

  • Anlamazdın

  • Aşk Defteri

  • Memleketim

  • Nasılsın İyi misin

  • Palavra

  • Ağlayamıyorum

  • Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile

  • Baksana Talihe

  • Olanlar Oldu Bana

  • Bambaşka Biri

  • Sensiz Yıllarda

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