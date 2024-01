Cem Yıldız

Bahar gelmiş dağa taşa Sen ister gel ister gelme Bahar gelmiş dağa taşa Sen ister gel ister gelme Benim sevgim bize yeter Benim sevgim bize yeter Sen ister sev ister sevme Sen ister sev ister sevme *** Elbet bu da gelir geçer Bekleyen murada erer Senin için her şey değer Sen ister bil ister bilme *** Gönül koydum yemin ettim Neler ettin vazgeçmedim Gönül koydum yemin ettim Ne ettiysen vazgeçmedim Ben bu canı sana verdim Ben bu canı sana verdim Sen ister al ister alma Sen ister al ister alma *** Aşk değil mi gelir geçer Bekleyen murada erer Senin için her şey değer Sen ister bil ister bilme Senin için her şey değer Sen ister bil ister bilme