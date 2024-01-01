Cem Yıldız

Esme Rüzgar Şarkı Sözleri
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Esme deli rüzgar kapımda esme
Yangınım içimde söndüremezsin
Esme deli rüzgar kapımda esme
Yangınım içimde söndüremezsin
Şen muhabbet edip gönül eyleme
Gönlüm bir zalimde güldüremezsin
Şen muhabbet edip gönül eyleme
Gönlüm bir zalimde güldüremezsin
***
Güldüremezsin, güldüremezsin
Gönlüm bir zalimde güldüremezsin
Güldüremezsin, güldüremezsin
Gönlüm bir zalimde güldüremezsin
***
Benimle dağlarda esmek istersin
Bir dem devri sefa sürmek istersin
Benimle dağlarda esmek istersin
Bir dem devri sefa sürmek istersin
Giden ömrü bana geri istersin
Şu zalim eceli kandıramazsın
Giden ömrü bana geri istersin
Şu zalim eceli kandıramazsın
***
Kandıramazsın, kandıramazsın
Şu zalim eceli kandıramazsın
Kandıramazsın, kandıramazsın
Şu zalim eceli kandıramazsın