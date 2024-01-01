Cem Yıldız

Gel Gör Beni Şarkı Sözleri
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Gel gör beni, ne, ne hâle koydun
Derdimi dökecek taş bırakmadın
Bir çıkar yolu vardı elbet
Gözlerim kör oldu, yol bulamadım
***
Aklıma düştün, aldım, yürüdün
Önüne geçecek hâl bırakmadın
Gel gör beni, sen ne hâle koydun
Derdimi dökecek taş bırakmadın
***
Aklımı başımdan aldın ey yâr
Gafil avlandım, diz bile çöktüm
Sebebim oldun, sen sonum oldun
Gönlümde girecek yer bırakmadın
***
Aklıma düştün, aldım, yürüdüm
Önüne geçecek hâl bırakmadın
Dert çekecek hâlim, hâlim yok idi
Durup dinlenecek yer bırakmadın
***
Gel gör beni sen, ne hâle koydun
Derdimi dökecek taş bırakmadın
Ah, gel gör beni sen, ne hâle koydun
Derdimi dökecek taş bırakmadın
***
Gel gör beni sen, ne hâle koydun
Derdimi dökecek taş bırakmadın