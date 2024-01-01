Cem Yıldız

Gel gör beni, ne, ne hâle koydun Derdimi dökecek taş bırakmadın Bir çıkar yolu vardı elbet Gözlerim kör oldu, yol bulamadım *** Aklıma düştün, aldım, yürüdün Önüne geçecek hâl bırakmadın Gel gör beni, sen ne hâle koydun Derdimi dökecek taş bırakmadın *** Aklımı başımdan aldın ey yâr Gafil avlandım, diz bile çöktüm Sebebim oldun, sen sonum oldun Gönlümde girecek yer bırakmadın *** Aklıma düştün, aldım, yürüdüm Önüne geçecek hâl bırakmadın Dert çekecek hâlim, hâlim yok idi Durup dinlenecek yer bırakmadın *** Gel gör beni sen, ne hâle koydun Derdimi dökecek taş bırakmadın Ah, gel gör beni sen, ne hâle koydun Derdimi dökecek taş bırakmadın *** Gel gör beni sen, ne hâle koydun Derdimi dökecek taş bırakmadın