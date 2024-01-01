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7/24 Dinle Aşk İmkansız

Aşk İmkansız Şarkı Sözleri

Cem Yıldız Aşk İmkansız şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Yıldız Aşk İmkansız şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk İmkansız sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cem Yıldız

Cem Yıldız

Aşk İmkansız

  • Gizli

  • Sevme Derler Bana

  • Sevdakarım Ben

  • Sensizlik Korkusu

  • Sen İstersen

  • Mutluluk Yalnız Rüya

  • İnce Sızı

  • İmkansız Aşk

  • Gel Gör Beni

  • Ettiğine Bak

  • Esme Rüzgar

  • Dudakların Cennet Değil

  • Bizim Oralar

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