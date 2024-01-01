Cem Yıldız

-
Bir melek girdi düşüme
Dedi gizliyim gizliyim
Sordum niyetin ne diye
Dedi gizliyim gizliyim
Dedim benim gövdem aç
Dalımda ki kuşlar gizli
Yüreğime dokunma hiç
Kovanda arılar gizli
***
Dedim yoksa felek misin
Dedi gizliyim gizliyim
Dedim bu dünyada yoksun
Dedi gizliyim gizliyim
Dedim aşk sazın çalarım
Tellerimde sızlar gizli
Yolumu bana öğretme
Yollarımda yollar gizli
-
aklına bir türkü gelir,
düşer yollara gidersin.
***
bir çiçeksin rengarenksin,
sen dalında ne güzelsin.
sevme derler bana sevme
***
sevince çok üşüyorsun ama
senin kalbin sıcak
yüreğimi yakıyosun....
***
yağmur yağsa üzerine ,
sırılsıklam ıslanırım.
***
rüzgar değse tenlerine,
çocuk gibi kıskanırım.
***
sevme derler bana sevme
sevince kayboluyorsun
karalıkda kaybolsan da
sen hep benim oluyorsun
-
Bilmem neyi söyler içimdeki sesler
Belki gazellerde saklı nefesler
Öyle sevmişim ki yazmışım çoktan
Seni söylemeye şarkılar yetmez
***
Günah mı dediniz günahkarım ben
Sevda mı dediniz sevdakarım ben
***
Bilinmez dillerde yazılmış adın
Ben seni okudum kimseler bilmez
Bir yangın çıkarsa yaksam zamanı
Seninle yanmaya bir ömür yetmez
***
Günah mı dediniz günahkarım ben
Sevda mı dediniz sevdakarım ben
(Deli mi dediniz sizi dinlemem)
-
Yağmur yağar üstüme
Kar yağar dolu yağar
Bu sensiz sokaklarda
Daha nice kışlar var
***
El ele dolaştığımız
Yollara gece düşer
Sabahı olmayacak
Daha ne geceler var
Sabahı olmayacak
Daha ne geceler var
***
Yaşamak denmez buna
Sensiz geçen zamana
Allah acısın bana
Daha ne seneler var
Yaşamak denmez buna
Sensiz geçen zamana
Allah acısın bana
Daha ne seneler var
***
Yağmur yağar üstüme
Kar yağar dolu yağar
Bu sensiz sokaklarda
Daha nice kışlar var
***
El ele dolaştığımız
Yollara gece düşer
Sabahı olmayacak
Daha ne geceler var
Sabahı olmayacak
Daha ne geceler var
***
Yaşamak denmez buna
Sensiz geçen zamana
Allah acısın bana
Daha ne seneler var
Yaşamak denmez buna
Sensiz geçen zamana
Allah acısın bana
Daha ne seneler var
***
Yaşamak denmez buna
-
Bahar gelmiş dağa taşa
Sen ister gel ister gelme
Bahar gelmiş dağa taşa
Sen ister gel ister gelme
Benim sevgim bize yeter
Benim sevgim bize yeter
Sen ister sev ister sevme
Sen ister sev ister sevme
***
Elbet bu da gelir geçer
Bekleyen murada erer
Senin için her şey değer
Sen ister bil ister bilme
***
Gönül koydum yemin ettim
Neler ettin vazgeçmedim
Gönül koydum yemin ettim
Ne ettiysen vazgeçmedim
Ben bu canı sana verdim
Ben bu canı sana verdim
Sen ister al ister alma
Sen ister al ister alma
***
Aşk değil mi gelir geçer
Bekleyen murada erer
Senin için her şey değer
Sen ister bil ister bilme
Senin için her şey değer
Sen ister bil ister bilme
-
Alıcı kuşlar gibi
Sebebimiz bu sevda
Yitik gülüne aşkın
Mutluluk yalnız rüya
Yitik gülüne aşkın
Mutluluk yalnız rüya
***
Olmaz olur şey değil
Sevda bize yar değil
Yüreğim yangın yeri
Yanar durur köz değil
Yüreğim yangın yeri
Yanar durur köz değil
***
Neye yara çok sevmek
Zorlu aşk bizimkisi
Ölüm değil ayıran
Yaşamın ta kendisi.
Ölüm değil ayıran
Yaşamın ta kendisi.
***
Olmaz olur şey değil
Sevda bize yar değil
Yüreğim yangın yeri
Yanar durur köz değil
Yüreğim yangın yeri
Yanar durur köz değil
-
-
Gecenin en siyahında
Umudun bittiği yerdeyim
Gecenin en siyahında
Umudun bittiği yerdeyim
***
Köşeyi dönsem ölüm
Düz gitsem hayat
Gölgeler içindeyim
***
Köşeyi dönsem ölüm
Düz gitsem hayat
Gölgeler içindeyim
***
Sen imkânsızsın
Sensizlik imkânsız
Aşk imkânsız
***
Sen imkânsızsın
Sensizlik imkânsız
Aşk imkânsız
***
Çemberin en dışında
En çıkmaz sokaktayım
Çemberin en dışında
En çıkmaz sokaktayım
***
Çığlık atsam sessiz
Sussam yine çaresiz
Gölgeler içindeyim
***
Çığlık atsam sessiz
Sussam yine çaresiz
Gölgeler içindeyim
**
Sen imkânsızsın
Sensizlik imkânsız
Aşk imkânsız
***
Sen imkânsızsın
Sensizlik imkânsız
Aşk imkânsız
-
Gel gör beni, ne, ne hâle koydun
Derdimi dökecek taş bırakmadın
Bir çıkar yolu vardı elbet
Gözlerim kör oldu, yol bulamadım
***
Aklıma düştün, aldım, yürüdün
Önüne geçecek hâl bırakmadın
Gel gör beni, sen ne hâle koydun
Derdimi dökecek taş bırakmadın
***
Aklımı başımdan aldın ey yâr
Gafil avlandım, diz bile çöktüm
Sebebim oldun, sen sonum oldun
Gönlümde girecek yer bırakmadın
***
Aklıma düştün, aldım, yürüdüm
Önüne geçecek hâl bırakmadın
Dert çekecek hâlim, hâlim yok idi
Durup dinlenecek yer bırakmadın
***
Gel gör beni sen, ne hâle koydun
Derdimi dökecek taş bırakmadın
Ah, gel gör beni sen, ne hâle koydun
Derdimi dökecek taş bırakmadın
***
Gel gör beni sen, ne hâle koydun
Derdimi dökecek taş bırakmadın
-
Yarim senin ettiğini
İnsan düşmanına etmez
İnim inim inlesemde
Göz ucuyla ile bakmaz
***
Beni şu yandığım gibi
Cehennemin dibi yanmaz
Zalim bana çektirdiğin
Dört bir kitapta yer almaz
***
Çiçek dalda yorulur mu
Geçit vermez yol olur mu
Senin olmadığın cennet
Benim olsa durulur mu
***
Balık suda boğulur mu
Yar sevmeyle doyulur mu
Dünyayı bana verseler
O gözlerden cayılır mı
-
Esme deli rüzgar kapımda esme
Yangınım içimde söndüremezsin
Esme deli rüzgar kapımda esme
Yangınım içimde söndüremezsin
Şen muhabbet edip gönül eyleme
Gönlüm bir zalimde güldüremezsin
Şen muhabbet edip gönül eyleme
Gönlüm bir zalimde güldüremezsin
***
Güldüremezsin, güldüremezsin
Gönlüm bir zalimde güldüremezsin
Güldüremezsin, güldüremezsin
Gönlüm bir zalimde güldüremezsin
***
Benimle dağlarda esmek istersin
Bir dem devri sefa sürmek istersin
Benimle dağlarda esmek istersin
Bir dem devri sefa sürmek istersin
Giden ömrü bana geri istersin
Şu zalim eceli kandıramazsın
Giden ömrü bana geri istersin
Şu zalim eceli kandıramazsın
***
Kandıramazsın, kandıramazsın
Şu zalim eceli kandıramazsın
Kandıramazsın, kandıramazsın
Şu zalim eceli kandıramazsın
-
Bir gecenin sabahında unutulmuş bir düş gibi
Karanlıklar ortasında titreyen bir ateş gibi
Bir gecenin sabahında unutulmuş bir düş gibi
Karanlıklar ortasında titreyen bir ateş gibi
Bırak beni unut beni
Dünyan benim yerim değil
Bırak beni unut beni
Dünyan benim yerim değil
İstersen sev avut beni
Yalnızlığım senin değil senin değil hey
***
Sularına çeksen beni isyan etsem hançerlesem
Denizlerin ortasında yüreğimi gömüp gitsem
Sularına çeksen beni isyan etsem hançerlesem
Denizlerin ortasında yüreğimi gömüp gitsem
Bırak beni unut beni
Dünyan benim yerim değil
Bırak beni unut beni
Dünyan benim yerim değil
İstersen sev avut beni
Dudakların cennet değil cennet değil hey
-
Bizim oralar serindir şimdi
Yârin elleri sudadır şimdi
Kış bitti, yaz geldi
Gurbetin bir günü bir yıl, canıma yetti
***
Kuş olup uçsam dağına, ovasına
Arkadaş olsam denizdeki dalgaya
Yârin yüreğinde gezen rüzgâr olsam
Ne varsa ne yoksa hazır kavuşmaya
***
Kim verdi ellerime?
Hasretin ellerini
Ben gördüm alnımıza
Yazılan o kaderi
***
Kim verdi ellerime?
Hasretin ellerini
Ben gördüm alnımıza
Yazılan o kaderi
***
Bizim oralar serindir şimdi
Yârin elleri sudadır şimdi
Kış bitti, yaz geldi
Gurbetin bir günü bir yıl, canıma yetti
***
Kuş olup uçsam dağına, ovasına
Arkadaş olsam denizdeki dalgaya
Yârin yüreğinde gezen rüzgâr olsam
Ne varsa ne yoksa hazır kavuşmaya
***
Kim verdi ellerime?
Hasretin ellerini
Ben gördüm alnımıza
Yazılan o kaderi
***
Kim verdi ellerime?
Hasretin ellerini
Ben gördüm alnımıza
Yazılan o kaderi