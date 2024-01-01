Cem Yıldız

İmkansız Gecenin en siyahında Umudun bittiği yerdeyim Köşeyi dönsem ölüm Düz gitsem hayat Gölgeler içindeyim *** Sen imkansızsın Sensizlik imkansız Aşk imkansız *** Çemberin en dışındayım En çıkmaz sokaktayım Çığlık atsam sessiz Sussam yine çaresiz Gölgeler içindeyim

Deli Bile Anlamam, dinlemem, ben değişmem, sen değiş Başka laf bilmedin, böyle gitmez ki bu iş Belli ki sondayız, tarih olman çok yakın Tek yöne bir bilet al ve git, dönme sakın *** Sen anca hep kalp kırarsın, aşk senin neyine? Bu şarkıyı sana tuttum, aç sesi, dinle *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Anlamam, dinlemem, ben değişmem, sen değiş Başka laf bilmedin, böyle gitmez ki bu iş Belli ki sondayız, tarih olman çok yakın Tek yöne bir bilet al ve git, dönme sakın *** Sen anca hep kalp kırarsın, aşk senin neyine? Bu şarkıyı sana tuttum, aç sesi, dinle *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun

Emrine Amade Hemen hemen her gün, buradan geçiyor Yüzünde nur var ışık saçıyor Bu nasıl iştir içim eriyor Ağlatıyor beni, ağlatıyor *** Yola çıkıyorum bazen arada Belki geçerken der bi' "Merhaba" Aslında pekte şansım yok ama Gönül bu ferman dinlemiyor *** Bak, gözlere bak o ne endam "Adam" lafı hafif kalır yanında Kurşun gibi, deler geçer İz bırakmaz bıraksa da değer *** Alsın beni, silsin yeri Çıtım çıkmaz dinlerim sözünü Günahıyla, sevabıyla Hayatıma girsin kilitlesin bizi *** Ne dilersen dile benden Kalmasın ah nefsimde Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük Kalbim emrine amade *** Aklımı çalsan sesimi çıkarmam Sokmam başını derde Yok mu bu işin ederi oluru? Görecek miyim acaba mutlu sonu? *** Ne dilersen dile benden Kalmasın ah nefsimde Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük Kalbim emrine amade *** Aklımı çalsan sesimi çıkarmam Sokmam başını derde Yok mu bu işin ederi oluru? Görecek miyim acaba mutlu sonu? *** Bak, gözlere bak o ne endam "Adam" lafı hafif kalır yanında Kurşun gibi, deler geçer İz bırakmaz bıraksa da değer *** Alsın beni, silsin yeri Çıtım çıkmaz dinlerim sözünü Günahıyla, sevabıyla Hayatıma girsin kilitlesin bizi *** Ne dilersen dile benden Kalmasın ah nefsimde Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük Kalbim emrine amade *** Aklımı çalsan sesimi çıkarmam Sokmam başını derde Yok mu bu işin ederi oluru? Görecek miyim acaba mutlu sonu? *** Ne dilersen dile benden Kalmasın ah nefsimde Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük Kalbim emrine amade *** Aklımı çalsan sesimi çıkarmam Sokmam başını derde Yok mu bu işin ederi oluru? Görecek miyim acaba mutlu sonu?

Mor Var bi gariplik diyosun, koyamadığın adını Bi eksiklik kaçıran, ağzının tadını Sabahına kahveyi, akşama yemeğini, makyajı, elbisesi Çabalayadursun işi zor, ama şahibeli *** Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok Mütevazi olmak lazım diyorsan yok Bitti taze kusura bakma Kafaya takma sende *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Var bi gariplik diyosun, koyamadığın adını Bi eksiklik kaçıran, ağzının tadını Sabahına kahveyi, akşama yemeğini, makyajı, elbisesi Çabalayadursun işi zor, ama şahibeli *** Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok Mütevazi olmak lazım diyorsan yok Bitti taze kusura bakma Kafaya takma sende *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok Mütevazi olmak lazım diyorsan yok Bitti taze kusura bakma Kafaya takma sende *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı?