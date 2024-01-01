Cem Yıldız

Koyu Kara İnan dilim söyledi gönül sesi değildi Canım öyle yandı ki kırdım senin kalbini Koyu kara kapkara aşkımdan bu hatıra Çalsam bütün kapıları kapanır mı bu yara *** Unut kendini bende söz geçer mi kalbine Bir ümit varsa hala al beni de rüyana Koyu kara kapkara aşkımdan bu hatıra Çalsam bütün kapıları kapanır mı bu yara

Olur Ya Senin gibisi yok bu dünyada Eğer aşk dedikleri doğruysa Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı Çeken bilir, seven bilir buymuş ya *** Neymiş tanrım neymiş acısı, aşk acısı Çeken bilir, seven bilir buymuş ya *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Alıştım sanki yalnızlığa Alıştım senin yokluğuna Alıştım ben gülüm Sakın ağlama *** Olur ya bir gün gelir ya Olur ya kader bu ya Olur ya benden başkasını Gözün görmez olur ya

Oysa Bir Umuttu Hayat akıp giderken avuçlarımdan Eğilip yerden toplayamıyorum parçalarımı Ve artık her şey için Çok geç demek için Belki de çok geç *** Şimdi ellerim bomboş Sözlerim sarhoş Gönlüm olmuş bin parça Çoktan terk edip gitmiş İçte bu sevda Gözde olsa ne fayda *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı *** Coşkun ırmaklardan Tozlu yağmurlardan Taşlı yollardan geçtim Yalan olmuş serden Nar kokulu yardan Her şeyimden vazgeçtim *** Oysa bir umuttu hep Gönlü besleyen Dayan yüreğim diyen Ama kapkara bir yel Her yani sardı Bende bir tek can kaldı ** Coşkun ırmaklardan Tozlu yağmurlardan Taşlı yollardan geçtim Yalan olmuş serden Nar kokulu yardan Her şeyimden vazgeçtim *** Şimdi ellerim bomboş Sözlerim sarhoş Gönlüm olmuş bin parça Çoktan terk edip gitmiş İçte bu sevda Gözde olsa ne fayda

Gelincik Çılgın Aşkım Gelincik çılgın aşkım yanardağım gelincik Seviyorum demedin ömründe bir kerecik Şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik Seviyorum demedin ömründe bir kerecik ** Bu nasıl bilmecedir açıklasan olmaz mı Daha mı kahrolayım ben bunca çektiğim az mı Şüphe dolu kalbimde bir sızısın incecik Seviyorum demedin ömründe bir kerecik

İmkansız Gecenin en siyahında Umudun bittiği yerdeyim Köşeyi dönsem ölüm Düz gitsem hayat Gölgeler içindeyim *** Sen imkansızsın Sensizlik imkansız Aşk imkansız *** Çemberin en dışındayım En çıkmaz sokaktayım Çığlık atsam sessiz Sussam yine çaresiz Gölgeler içindeyim

Yarım Bıraktın Bugünüm senden geçti Zaman geçmeyecek artık Bugün senden geçtim Zaman geçmeyecek artık *** Ellerim kesik, bedenim hissiz Yarım kalmış bir cümleyim artık *** Yarım bıraktın, yarsız bıraktın beni Yalnız değil ıssız bıraktın beni Yarım bıraktın, yarsız bıraktın beni Yalnız değil ıssız bıraktın beni *** Bugünüm senden geçtim Kendimden kaçamam artık Bugün senden geçtim Kendimden kaçamam artık Bir kuşun iki kanadıydık biz Düştük yere çakıldık artık *** Yarım bıraktın, yarsız bıraktın beni Yalnız değil ıssız bıraktın beni Yarım bıraktın, yarsız bıraktın beni Yalnız değil ıssız bıraktın beni