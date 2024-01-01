Cem Yıldız

Mutluluk Yalnız Rüya Alıcı kuşlar gibi Sebebimiz bu sevda Yitik gülüne aşkın Mutluluk yalnız rüya Yitik gülüne aşkın Mutluluk yalnız rüya *** Olmaz olur şey değil Sevda bize yar değil Yüreğim yangın yeri Yanar durur köz değil Yüreğim yangın yeri Yanar durur köz değil *** Neye yara çok sevmek Zorlu aşk bizimkisi Ölüm değil ayıran Yaşamın ta kendisi. Ölüm değil ayıran Yaşamın ta kendisi. *** Olmaz olur şey değil Sevda bize yar değil Yüreğim yangın yeri Yanar durur köz değil Yüreğim yangın yeri Yanar durur köz değil

Sevme Derler Bana aklına bir türkü gelir, düşer yollara gidersin. *** bir çiçeksin rengarenksin, sen dalında ne güzelsin. sevme derler bana sevme *** sevince çok üşüyorsun ama senin kalbin sıcak yüreğimi yakıyosun.... *** yağmur yağsa üzerine , sırılsıklam ıslanırım. *** rüzgar değse tenlerine, çocuk gibi kıskanırım. *** sevme derler bana sevme sevince kayboluyorsun karalıkda kaybolsan da sen hep benim oluyorsun

Sevdakarım Ben Bilmem neyi söyler içimdeki sesler Belki gazellerde saklı nefesler Öyle sevmişim ki yazmışım çoktan Seni söylemeye şarkılar yetmez *** Günah mı dediniz günahkarım ben Sevda mı dediniz sevdakarım ben *** Bilinmez dillerde yazılmış adın Ben seni okudum kimseler bilmez Bir yangın çıkarsa yaksam zamanı Seninle yanmaya bir ömür yetmez *** Günah mı dediniz günahkarım ben Sevda mı dediniz sevdakarım ben (Deli mi dediniz sizi dinlemem)

Sensizlik Korkusu Yağmur yağar üstüme Kar yağar dolu yağar Bu sensiz sokaklarda Daha nice kışlar var *** El ele dolaştığımız Yollara gece düşer Sabahı olmayacak Daha ne geceler var Sabahı olmayacak Daha ne geceler var *** Yaşamak denmez buna Sensiz geçen zamana Allah acısın bana Daha ne seneler var Yaşamak denmez buna Sensiz geçen zamana Allah acısın bana Daha ne seneler var *** Yağmur yağar üstüme Kar yağar dolu yağar Bu sensiz sokaklarda Daha nice kışlar var *** El ele dolaştığımız Yollara gece düşer Sabahı olmayacak Daha ne geceler var Sabahı olmayacak Daha ne geceler var *** Yaşamak denmez buna Sensiz geçen zamana Allah acısın bana Daha ne seneler var Yaşamak denmez buna Sensiz geçen zamana Allah acısın bana Daha ne seneler var *** Yaşamak denmez buna

Sen İstersen Bahar gelmiş dağa taşa Sen ister gel ister gelme Bahar gelmiş dağa taşa Sen ister gel ister gelme Benim sevgim bize yeter Benim sevgim bize yeter Sen ister sev ister sevme Sen ister sev ister sevme *** Elbet bu da gelir geçer Bekleyen murada erer Senin için her şey değer Sen ister bil ister bilme *** Gönül koydum yemin ettim Neler ettin vazgeçmedim Gönül koydum yemin ettim Ne ettiysen vazgeçmedim Ben bu canı sana verdim Ben bu canı sana verdim Sen ister al ister alma Sen ister al ister alma *** Aşk değil mi gelir geçer Bekleyen murada erer Senin için her şey değer Sen ister bil ister bilme Senin için her şey değer Sen ister bil ister bilme

İmkansız Aşk Gecenin en siyahında Umudun bittiği yerdeyim Gecenin en siyahında Umudun bittiği yerdeyim *** Köşeyi dönsem ölüm Düz gitsem hayat Gölgeler içindeyim *** Köşeyi dönsem ölüm Düz gitsem hayat Gölgeler içindeyim *** Sen imkânsızsın Sensizlik imkânsız Aşk imkânsız *** Sen imkânsızsın Sensizlik imkânsız Aşk imkânsız *** Çemberin en dışında En çıkmaz sokaktayım Çemberin en dışında En çıkmaz sokaktayım *** Çığlık atsam sessiz Sussam yine çaresiz Gölgeler içindeyim *** Çığlık atsam sessiz Sussam yine çaresiz Gölgeler içindeyim ** Sen imkânsızsın Sensizlik imkânsız Aşk imkânsız *** Sen imkânsızsın Sensizlik imkânsız Aşk imkânsız

Gizli Bir melek girdi düşüme Dedi gizliyim gizliyim Sordum niyetin ne diye Dedi gizliyim gizliyim Dedim benim gövdem aç Dalımda ki kuşlar gizli Yüreğime dokunma hiç Kovanda arılar gizli *** Dedim yoksa felek misin Dedi gizliyim gizliyim Dedim bu dünyada yoksun Dedi gizliyim gizliyim Dedim aşk sazın çalarım Tellerimde sızlar gizli Yolumu bana öğretme Yollarımda yollar gizli

Gel Gör Beni Gel gör beni, ne, ne hâle koydun Derdimi dökecek taş bırakmadın Bir çıkar yolu vardı elbet Gözlerim kör oldu, yol bulamadım *** Aklıma düştün, aldım, yürüdün Önüne geçecek hâl bırakmadın Gel gör beni, sen ne hâle koydun Derdimi dökecek taş bırakmadın *** Aklımı başımdan aldın ey yâr Gafil avlandım, diz bile çöktüm Sebebim oldun, sen sonum oldun Gönlümde girecek yer bırakmadın *** Aklıma düştün, aldım, yürüdüm Önüne geçecek hâl bırakmadın Dert çekecek hâlim, hâlim yok idi Durup dinlenecek yer bırakmadın *** Gel gör beni sen, ne hâle koydun Derdimi dökecek taş bırakmadın Ah, gel gör beni sen, ne hâle koydun Derdimi dökecek taş bırakmadın *** Gel gör beni sen, ne hâle koydun Derdimi dökecek taş bırakmadın

Ettiğine Bak Yarim senin ettiğini İnsan düşmanına etmez İnim inim inlesemde Göz ucuyla ile bakmaz *** Beni şu yandığım gibi Cehennemin dibi yanmaz Zalim bana çektirdiğin Dört bir kitapta yer almaz *** Çiçek dalda yorulur mu Geçit vermez yol olur mu Senin olmadığın cennet Benim olsa durulur mu *** Balık suda boğulur mu Yar sevmeyle doyulur mu Dünyayı bana verseler O gözlerden cayılır mı

Esme Rüzgar Esme deli rüzgar kapımda esme Yangınım içimde söndüremezsin Esme deli rüzgar kapımda esme Yangınım içimde söndüremezsin Şen muhabbet edip gönül eyleme Gönlüm bir zalimde güldüremezsin Şen muhabbet edip gönül eyleme Gönlüm bir zalimde güldüremezsin *** Güldüremezsin, güldüremezsin Gönlüm bir zalimde güldüremezsin Güldüremezsin, güldüremezsin Gönlüm bir zalimde güldüremezsin *** Benimle dağlarda esmek istersin Bir dem devri sefa sürmek istersin Benimle dağlarda esmek istersin Bir dem devri sefa sürmek istersin Giden ömrü bana geri istersin Şu zalim eceli kandıramazsın Giden ömrü bana geri istersin Şu zalim eceli kandıramazsın *** Kandıramazsın, kandıramazsın Şu zalim eceli kandıramazsın Kandıramazsın, kandıramazsın Şu zalim eceli kandıramazsın

Dudakların Cennet Değil Bir gecenin sabahında unutulmuş bir düş gibi Karanlıklar ortasında titreyen bir ateş gibi Bir gecenin sabahında unutulmuş bir düş gibi Karanlıklar ortasında titreyen bir ateş gibi Bırak beni unut beni Dünyan benim yerim değil Bırak beni unut beni Dünyan benim yerim değil İstersen sev avut beni Yalnızlığım senin değil senin değil hey *** Sularına çeksen beni isyan etsem hançerlesem Denizlerin ortasında yüreğimi gömüp gitsem Sularına çeksen beni isyan etsem hançerlesem Denizlerin ortasında yüreğimi gömüp gitsem Bırak beni unut beni Dünyan benim yerim değil Bırak beni unut beni Dünyan benim yerim değil İstersen sev avut beni Dudakların cennet değil cennet değil hey