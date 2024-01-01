Cem Yıldız

Şemsiyemin ucu kare Şemsiyemin ucu kare Yok mu bu derdime çare Yok mu bu derdime çare *** O yar güzel ben biçare O yar güzel ben biçare Çaresiz dertlere düştüm Bir vefasız yare düştüm Çaresiz dertlere düştüm Bir vefasız yare düştüm *** Şemsiyemin ucu baston Şemsiyemin ucu baston Söyle yarim kimdir dostun Söyle yarim kimdir dostun *** Öldürmeye var mı kastın Öldürmeye var mı kastın Kastın azabına düştüm Bir vefasız yare düştüm Kastın azabına düştüm Bir vefasız yare düştüm