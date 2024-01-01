Hayat? Şarkı Sözleri
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Tavşan yamaca geçti
Tavşan yamaca geçti
Tavşan yamaca geçti
Tavşan yamaca geçti
Kedi sirkeyi içti
Şaka maka deriken
Kedi sirkeyi içti
Şaka maka deriken
***
Şaka şuka maka deriken
Geçti artık gereken
Şaka şuka maka deriken
Şaka maka deriken
***
Kuru göller su doldu
Karamanda dağ kaldı
Kuru göller su doldu
Karamanda dağ kaldı
Karga padişah oldu
Şaka maka deriken
Karga padişah oldu
Şaka maka deriken
***
Şaka şuka maka deriken
Geçti artık gereken
Şaka şuka maka deriken
Şaka maka deriken
***
Doğdum, topraktan geldim
Ha yaşadım, ha öldüm
Doğdum, topraktan geldim
Ha yaşadım, ha öldüm
Mahzuni Şerif oldum
Şaka maka deriken
Mahzuni Şerif oldum
Şaka maka deriken
***
Şaka şuka maka deriken
Geçti artık gereken
Şaka şuka maka deriken
Şaka maka deriken
***
Şaka şuka maka deriken
Geçti artık gereken
Şaka şuka maka deriken
Şaka maka deriken
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Yağmur olsam, damlasam yanağına
Süzülüp aksam bağrına
Rüzgâr olsam, savrulsam saçlarına
Avunsam dalgalarında
***
Bir deli aşk, bir sıcak söz
Avutsun beni yavaş yavaş
Bir deli aşk, bir tebessüm
Taşısın beni uzaklara (ye-e)
***
Şu yalan (yalan)
Yalan dünyada
Şu yalan (yalan)
Yalan dünyada
***
Şu yalan (yalan)
Yalan dünyada
Şu yalan (yalan)
Yalan dünyada
***
Yalan
Yalan dünyada
***
Bir kuş olsam, sarılsam kollarına
Uçursam sonsuzluğuma
Rüzgâr olsam, savrulsam saçlarına
Avunsam dalgalarında
***
Bir deli aşk, bir sıcak söz
Avutsun beni yavaş yavaş
Bir deli aşk, bir tebessüm
Taşısın beni uzaklara (yalan)
***
Şu yalan (yalan)
Yalan dünyada
Şu yalan (yalan)
Yalan dünyada
***
Şu yalan (yalan)
Yalan dünyada
Şu yalan (yalan)
***
Şu yalan
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Karanlıktan sakın korkma
Boş kalbinin aşkıyım
Her şeyin bittiği o an, güçlü ol
***
Hayata sımsıkı sarıl
Mutlu günler çok yakın..
***
Tüm dileklerim seninle
Hayallerinin dostuyum
Her şeyin bittiği o an, güçlü ol
***
Hayata sımsıkı sarıl
Mutlu günler çok yakın..
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Defter olup satır satır yazılsam
Süslü kelimeler ile dizilsem
Yıpransam, parçalansam, yokolsam...
Bir hiç olsam...
Sever misin o zaman?
Yıpransam, parçalansam, yokolsam...
Bir hiç olsam...
Sever misin o zaman?
Bir hiç olsam...
Sever misin o zaman?
***
Aşık olup, susuz çöle düşsem
Senin derdin ile dağları aşsam
Çırpınsam, inlesem, düşüp ağlasam...
Sana yansam...
Sever misin o zaman?
Çırpınsam, inlesem, düşüp ağlasam...
Sana yansam...
Sever misin o zaman?
Sana yansam...
Sever misin o zaman?
-
-
-
Defter olup satır satır yazılsam
Süslü kelimeler ile dizilsem
Yıpransam, parçalansam, yokolsam...
Bir hiç olsam...
Sever misin o zaman?
Yıpransam, parçalansam, yokolsam...
Bir hiç olsam...
Sever misin o zaman?
Bir hiç olsam...
Sever misin o zaman?
***
Aşık olup, susuz çöle düşsem
Senin derdin ile dağları aşsam
Çırpınsam, inlesem, düşüp ağlasam...
Sana yansam...
Sever misin o zaman?
Çırpınsam, inlesem, düşüp ağlasam...
Sana yansam...
Sever misin o zaman?
Sana yansam...
Sever misin o zaman?