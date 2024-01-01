Sever misin O Zaman Defter olup satır satır yazılsam Süslü kelimeler ile dizilsem Yıpransam, parçalansam, yokolsam... Bir hiç olsam... Sever misin o zaman? Yıpransam, parçalansam, yokolsam... Bir hiç olsam... Sever misin o zaman? Bir hiç olsam... Sever misin o zaman? *** Aşık olup, susuz çöle düşsem Senin derdin ile dağları aşsam Çırpınsam, inlesem, düşüp ağlasam... Sana yansam... Sever misin o zaman? Çırpınsam, inlesem, düşüp ağlasam... Sana yansam... Sever misin o zaman? Sana yansam... Sever misin o zaman?

Dünya Yalan Yağmur olsam, damlasam yanağına Süzülüp aksam bağrına Rüzgâr olsam, savrulsam saçlarına Avunsam dalgalarında *** Bir deli aşk, bir sıcak söz Avutsun beni yavaş yavaş Bir deli aşk, bir tebessüm Taşısın beni uzaklara (ye-e) *** Şu yalan (yalan) Yalan dünyada Şu yalan (yalan) Yalan dünyada *** Şu yalan (yalan) Yalan dünyada Şu yalan (yalan) Yalan dünyada *** Yalan Yalan dünyada *** Bir kuş olsam, sarılsam kollarına Uçursam sonsuzluğuma Rüzgâr olsam, savrulsam saçlarına Avunsam dalgalarında *** Bir deli aşk, bir sıcak söz Avutsun beni yavaş yavaş Bir deli aşk, bir tebessüm Taşısın beni uzaklara (yalan) *** Şu yalan (yalan) Yalan dünyada Şu yalan (yalan) Yalan dünyada *** Şu yalan (yalan) Yalan dünyada Şu yalan (yalan) *** Şu yalan

O An Karanlıktan sakın korkma Boş kalbinin aşkıyım Her şeyin bittiği o an, güçlü ol *** Hayata sımsıkı sarıl Mutlu günler çok yakın.. *** Tüm dileklerim seninle Hayallerinin dostuyum Her şeyin bittiği o an, güçlü ol *** Hayata sımsıkı sarıl Mutlu günler çok yakın..

Şaka Maka Tavşan yamaca geçti Tavşan yamaca geçti Tavşan yamaca geçti Tavşan yamaca geçti Kedi sirkeyi içti Şaka maka deriken Kedi sirkeyi içti Şaka maka deriken *** Şaka şuka maka deriken Geçti artık gereken Şaka şuka maka deriken Şaka maka deriken *** Kuru göller su doldu Karamanda dağ kaldı Kuru göller su doldu Karamanda dağ kaldı Karga padişah oldu Şaka maka deriken Karga padişah oldu Şaka maka deriken *** Şaka şuka maka deriken Geçti artık gereken Şaka şuka maka deriken Şaka maka deriken *** Doğdum, topraktan geldim Ha yaşadım, ha öldüm Doğdum, topraktan geldim Ha yaşadım, ha öldüm Mahzuni Şerif oldum Şaka maka deriken Mahzuni Şerif oldum Şaka maka deriken *** Şaka şuka maka deriken Geçti artık gereken Şaka şuka maka deriken Şaka maka deriken *** Şaka şuka maka deriken Geçti artık gereken Şaka şuka maka deriken Şaka maka deriken