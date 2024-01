Karanlıktan sakın korkma Boş kalbinin aşkıyım Her şeyin bittiği o an, güçlü ol *** Hayata sımsıkı sarıl Mutlu günler çok yakın.. *** Tüm dileklerim seninle Hayallerinin dostuyum Her şeyin bittiği o an, güçlü ol *** Hayata sımsıkı sarıl Mutlu günler çok yakın..