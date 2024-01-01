Sever misin O Zaman (Unplugged) Defter olup satır satır yazılsam Süslü kelimeler ile dizilsem Yıpransam, parçalansam, yokolsam... Bir hiç olsam... Sever misin o zaman? Yıpransam, parçalansam, yokolsam... Bir hiç olsam... Sever misin o zaman? Bir hiç olsam... Sever misin o zaman? *** Aşık olup, susuz çöle düşsem Senin derdin ile dağları aşsam Çırpınsam, inlesem, düşüp ağlasam... Sana yansam... Sever misin o zaman? Çırpınsam, inlesem, düşüp ağlasam... Sana yansam... Sever misin o zaman? Sana yansam... Sever misin o zaman?

Dünya Yalan Yağmur olsam, damlasam yanağına Süzülüp aksam bağrına Rüzgâr olsam, savrulsam saçlarına Avunsam dalgalarında *** Bir deli aşk, bir sıcak söz Avutsun beni yavaş yavaş Bir deli aşk, bir tebessüm Taşısın beni uzaklara (ye-e) *** Şu yalan (yalan) Yalan dünyada Şu yalan (yalan) Yalan dünyada *** Şu yalan (yalan) Yalan dünyada Şu yalan (yalan) Yalan dünyada *** Yalan Yalan dünyada *** Bir kuş olsam, sarılsam kollarına Uçursam sonsuzluğuma Rüzgâr olsam, savrulsam saçlarına Avunsam dalgalarında *** Bir deli aşk, bir sıcak söz Avutsun beni yavaş yavaş Bir deli aşk, bir tebessüm Taşısın beni uzaklara (yalan) *** Şu yalan (yalan) Yalan dünyada Şu yalan (yalan) Yalan dünyada *** Şu yalan (yalan) Yalan dünyada Şu yalan (yalan) *** Şu yalan

O An Karanlıktan sakın korkma Boş kalbinin aşkıyım Her şeyin bittiği o an, güçlü ol *** Hayata sımsıkı sarıl Mutlu günler çok yakın.. *** Tüm dileklerim seninle Hayallerinin dostuyum Her şeyin bittiği o an, güçlü ol *** Hayata sımsıkı sarıl Mutlu günler çok yakın..

Sever misin O Zaman Defter olup satır satır yazılsam Süslü kelimeler ile dizilsem Yıpransam, parçalansam, yokolsam... Bir hiç olsam... Sever misin o zaman? Yıpransam, parçalansam, yokolsam... Bir hiç olsam... Sever misin o zaman? Bir hiç olsam... Sever misin o zaman? *** Aşık olup, susuz çöle düşsem Senin derdin ile dağları aşsam Çırpınsam, inlesem, düşüp ağlasam... Sana yansam... Sever misin o zaman? Çırpınsam, inlesem, düşüp ağlasam... Sana yansam... Sever misin o zaman? Sana yansam... Sever misin o zaman?