Cengiz Kaçan

Aşık Olsam Şarkı Sözleri
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Hava güzel, ama biraz, bana inat bulutlu
Yağmur yağsa, şimşek çaksa
Ben yine de umutlu
***
Çok şey mi istiyorum acaba
Bir ev, bir araba
Bir de
***
Âşık olsam şöyle
Tadından yenmezdi
Başkasını görsem de
İçim cız etmezdi
***
Âşık olsam şöyle
Tadından yenmezdi
Başkasını görsem de
İçim cız etmezdi
***
Âşık olsam
***
Hava güzel, ama biraz, bana inat bulutlu
Yağmur yağsa, şimşek çaksa
Ben yine de umutlu
***
Çok şey mi istiyorum acaba
Bir ev, bir araba
Bir de
***
Âşık olsam şöyle
Tadından yenmezdi
Başkasını görsem de
İçim cız etmezdi
***
Âşık olsam şöyle
Tadından yenmezdi
Başkasını görsem de
İçim cız etmezdi
***
Âşık olsam şöyle
Tadından yenmezdi
Başkasını görsem de
İçim cız etmezdi
***
Âşık olsam şöyle
Tadından yenmezdi
Başkasını görsem de
İçim cız etmezdi
****
Âşık olsam şöyle
Tadından yenmezdi
***
Âşık olsam