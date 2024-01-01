Cengiz Kaçan

Hava güzel, ama biraz, bana inat bulutlu Yağmur yağsa, şimşek çaksa Ben yine de umutlu *** Çok şey mi istiyorum acaba Bir ev, bir araba Bir de *** Âşık olsam şöyle Tadından yenmezdi Başkasını görsem de İçim cız etmezdi *** Âşık olsam şöyle Tadından yenmezdi Başkasını görsem de İçim cız etmezdi *** Âşık olsam *** Hava güzel, ama biraz, bana inat bulutlu Yağmur yağsa, şimşek çaksa Ben yine de umutlu *** Çok şey mi istiyorum acaba Bir ev, bir araba Bir de *** Âşık olsam şöyle Tadından yenmezdi Başkasını görsem de İçim cız etmezdi *** Âşık olsam şöyle Tadından yenmezdi Başkasını görsem de İçim cız etmezdi *** Âşık olsam şöyle Tadından yenmezdi Başkasını görsem de İçim cız etmezdi *** Âşık olsam şöyle Tadından yenmezdi Başkasını görsem de İçim cız etmezdi **** Âşık olsam şöyle Tadından yenmezdi *** Âşık olsam