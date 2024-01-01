Kışa Döndü Mevsimler Şarkı Sözleri
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Cengiz Kaçan
Kışa Döndü Mevsimler
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Kaldık yine ben yine bu ev
Bomboş odalar bomboş yürek
Kapımı çalan da yok
Bir teselli bekliyor insan demek
Hal hatır soran da yok
Boşuna bir aşk için bunca emek
***
Yine kışa döndü mevsimler
İçimi kararttı yağmur, yağ yağ
Yalanını sevsinler, geçer geçer
Kafası karışmış eyvallah
Başka birisi mi varmış, eyvah eyvah
O kadarı belli olmaz
Aşk adam seçer