Cengiz Kul

Küçül Şarkı Sözleri
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Aşkı sende hatırladım
Kapanmadı yaralarım
Gece gündüz sayıklarım
Hiç değmezsin hiç değmezsin
***
Hep tükendi umutlarım
Yine söndü rüyalarım
Aşka yine kapalıyım
Hiç değmezsin hiç değmezsin
***
Nasıl olsa geleceksin
Sen de aşka döneceksin
Ben de oldum diyeceksin
Bir kere yeter aaah yeter
***
Bir gün gelip arasanda
Hata yaptın anlasanda
Deli olup yalvarsanda
Hiç değmezsin hiç değmezsin
***
Olmazı olur kılsanda
Kalbini söküp atsanda
Allah'ın emri olsanda
Bir kere yeter aaah yeter
***
Nasıl olsa geleceksin
Sen de aşka döneceksin
Ben de oldum diyeceksin
Çok geç kaldın hiç değmezsin
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Gönlümün bahçesine
Bir güneş doğdu sıcak
Rüzgarlarla esti kalbim
Mevsimlerle coştu birden
***
Şarkılar söyle bana
İlkbaharla doğsun kalbim
Çiçekler açsın sana
Papatyalar yasemin
***
Yaz yağmuru değilsin
Ebedisin gönlümde
Parlayan güneşimsin
Her zaman gülüşünle
***
Yağmurlar yağdır bana
Sonbaharla dolsun kalbim
Yaprak yaprak sevdayı
İşlesin saçlarına
***
Kış gelince kapına
Isıtırım kalbini
Dudaklarımda alev
Tutuşan bedenimle
***
Dört mevsim yetmez bana
Aşkını anlatmaya
Beşinci mevsimimdir
Senin adın dünyamda
-
Belki bu son gelişim
Bu acı tatlı dünyaya
Ama birşey var hissettiğim
Şimdi hatırlamasamda
***
Yılların aşkısın
Başlangıçtan sonsuza
Yaşadığım tüm hayatlarda
Hep sen vardın yanımda
***
Yılların aşkısın
Başlangıçtan sonsuza
Duyuyorum içimin müziğinde
Görüyorum ruhumun ışığında
***
Yılların aşkısın
Başlangıçtan sonsuza
Yaşadığım tüm hayatlarda
Hep sen vardın yanımda
***
Yılların aşkısın
Başlangıçtan sonsuza
Duyuyorum içimin müziğinde
Görüyorum ruhumun ışığında
***
Geçmişin büyülü gizeminde
Hiç kavuşmadık belki de
Tenlerimiz ayrı düşse de
Ruhumuz eşmiş seninle
***
Yılların aşkısın
Başlangıçtan sonsuza
O meçhul gün gelince
Biz oluruz seninle
-
Konuşmuyorsun diye
Heyecanım kaldı yarım
Bu sitemkar sessizlik
Uykumu böldü yine
***
Haydi susma susma söyle
Konuş artık benimle
Tellerden geçse de
Hasretim sesine
***
Diline bal olayım
Sesine tel olayım
Telefonu kapat gel
Teninde ten olayım
***
Didididi diline bal
Sesesese sesine tel
Didididi diline bal
Tetetete teninden ten
***
Telefonu açtım sensin sandım
Kapkara gecelerde yalnız kaldım
Hissettim nefesini ; özledim sesini
Sessizlik çok zor, sen olsan bile
***
Haydi susma , susma söyle
Konuş artık benimle
Hasret kaldım sözlerine
Işıldayan gözlerine
***
Umutlarım solmadan
Gözyaşlarım yüzümü yakmadan
Boğazında düğümlenen
Sözlerini al da gel
***
Diline bal olayım
Sesine tel olayım
Telefonu kapat , kapat gel
Teninde ten olayım
***
Sevdan beni terk ettiyse
Sevgilerin çalındıysa
Dudakların kuruduysa
Kanatların yorulduysa
***
Umutsuzluk umudunsa
Hayallerin buruştuysa
Hiç tesellin kalmadıysa
Aaaaah o kalbin buz tuttuysa
***
Diline bal olayım
Sesine tel olayım
Telefonu kapat , kapat gel
Teninde ten olayım
-
Hiç doymamış zevklerine
Kıymet bilmez kalbine
O vefasız sözlerine
Sitem bile etmiyorum
***
Ben sadece ağlıyorum
Sensizliği yaşıyorum
Terk edip gidişine
Ben sadece ağlıyorum
***
Bana kıyan ellerine
Yalan olan sevgine
Terk edip gidişine
Sitem bile etmiyorum
***
Ben sadece ağlıyorum
Sensizliği yaşıyorum
Terk edip gidişine
Ben sadece ağlıyorum
***
Harcadığın günlerime
Kullandığın bedenime
Senle dolu yüreğime
Sitem bile etmiyorum
-
Seni unutunca
Güzel olacak her şey
Seni unutunca
Seveceğim
Evet seveceğim
Yine hayatı
Hayallerim geri gelecek
Umutlarım çoğalacak
***
Benim olacak her şey
Benim olacak dünya
Yitirdiğim sevgililer
Yine beni beni bulacak
Yine benim benim olacak
***
Seni unutunca
Güzel olacak her şey
Sana körelen
Aaaaah körelen o gözlerim
Yine görecekler
Yine her şeyi
Gökteki tüm yıldızları
Parlayacak o mehtabı
***
Benim olacak her şey
Benim olacak dünya
Özlediğim sevgililer
Aşk kalbimde baştan doğacak
Aşk kalbimde baştan
***
Benim olacak her şey
Benim olacak dünya
Özlediğim sevgililer
Aşk kalbimde baştan doğacak
Aşk kalbimde baştan
-
Unuttum diyordum
Kendimi avutmuştum
Resmine hiç bakmasam da
Hayalin hep karşımda
***
Mutluluk geçici
Dediler inanmadım
Sevgim sessiz karanlık
Kaldı yarınlara
***
Can mı dayanır gülüşüne
Can mı dayanır nefesine
Bir ufacık aklım vardı
O da gitti şerefine
***
Vakitsiz ayrılıklar
Tutulmayan hoş sözler
Erken gelen sonbaharla
Karıştılar rüzgara
***
Aşkımın çığlıkları
Yankılandı gecede
Sevgim sessiz karanlık
Kaldı yarınlara
***
Can mı dayanır gülüşüne
Can mı dayanır nefesine
Bir ufacık aklım vardı
O da gitti şerefine
***
Can mı dayanır , can mı dayanır
Can mı dayanır , can mı dayanır
Koskocaman kalbim vardı
Kalp mi dayanır