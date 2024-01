Cengiz Kul

Seni unutunca Güzel olacak her şey Seni unutunca Seveceğim Evet seveceğim Yine hayatı Hayallerim geri gelecek Umutlarım çoğalacak *** Benim olacak her şey Benim olacak dünya Yitirdiğim sevgililer Yine beni beni bulacak Yine benim benim olacak *** Seni unutunca Güzel olacak her şey Sana körelen Aaaaah körelen o gözlerim Yine görecekler Yine her şeyi Gökteki tüm yıldızları Parlayacak o mehtabı *** Benim olacak her şey Benim olacak dünya Özlediğim sevgililer Aşk kalbimde baştan doğacak Aşk kalbimde baştan *** Benim olacak her şey Benim olacak dünya Özlediğim sevgililer Aşk kalbimde baştan doğacak Aşk kalbimde baştan