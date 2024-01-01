Cengiz Kul

Mevsimler Gönlümün bahçesine Bir güneş doğdu sıcak Rüzgarlarla esti kalbim Mevsimlerle coştu birden *** Şarkılar söyle bana İlkbaharla doğsun kalbim Çiçekler açsın sana Papatyalar yasemin *** Yaz yağmuru değilsin Ebedisin gönlümde Parlayan güneşimsin Her zaman gülüşünle *** Yağmurlar yağdır bana Sonbaharla dolsun kalbim Yaprak yaprak sevdayı İşlesin saçlarına *** Kış gelince kapına Isıtırım kalbini Dudaklarımda alev Tutuşan bedenimle *** Dört mevsim yetmez bana Aşkını anlatmaya Beşinci mevsimimdir Senin adın dünyamda

Yılların Aşkı Belki bu son gelişim Bu acı tatlı dünyaya Ama birşey var hissettiğim Şimdi hatırlamasamda *** Yılların aşkısın Başlangıçtan sonsuza Yaşadığım tüm hayatlarda Hep sen vardın yanımda *** Yılların aşkısın Başlangıçtan sonsuza Duyuyorum içimin müziğinde Görüyorum ruhumun ışığında *** Yılların aşkısın Başlangıçtan sonsuza Yaşadığım tüm hayatlarda Hep sen vardın yanımda *** Yılların aşkısın Başlangıçtan sonsuza Duyuyorum içimin müziğinde Görüyorum ruhumun ışığında *** Geçmişin büyülü gizeminde Hiç kavuşmadık belki de Tenlerimiz ayrı düşse de Ruhumuz eşmiş seninle *** Yılların aşkısın Başlangıçtan sonsuza O meçhul gün gelince Biz oluruz seninle

Sessiz Telefon Konuşmuyorsun diye Heyecanım kaldı yarım Bu sitemkar sessizlik Uykumu böldü yine *** Haydi susma susma söyle Konuş artık benimle Tellerden geçse de Hasretim sesine *** Diline bal olayım Sesine tel olayım Telefonu kapat gel Teninde ten olayım *** Didididi diline bal Sesesese sesine tel Didididi diline bal Tetetete teninden ten *** Telefonu açtım sensin sandım Kapkara gecelerde yalnız kaldım Hissettim nefesini ; özledim sesini Sessizlik çok zor, sen olsan bile *** Haydi susma , susma söyle Konuş artık benimle Hasret kaldım sözlerine Işıldayan gözlerine *** Umutlarım solmadan Gözyaşlarım yüzümü yakmadan Boğazında düğümlenen Sözlerini al da gel *** Diline bal olayım Sesine tel olayım Telefonu kapat , kapat gel Teninde ten olayım *** Sevdan beni terk ettiyse Sevgilerin çalındıysa Dudakların kuruduysa Kanatların yorulduysa *** Umutsuzluk umudunsa Hayallerin buruştuysa Hiç tesellin kalmadıysa Aaaaah o kalbin buz tuttuysa *** Diline bal olayım Sesine tel olayım Telefonu kapat , kapat gel Teninde ten olayım

Bir Kereden Fazla Sevmeye Değmezsin Aşkı sende hatırladım Kapanmadı yaralarım Gece gündüz sayıklarım Hiç değmezsin hiç değmezsin *** Hep tükendi umutlarım Yine söndü rüyalarım Aşka yine kapalıyım Hiç değmezsin hiç değmezsin *** Nasıl olsa geleceksin Sen de aşka döneceksin Ben de oldum diyeceksin Bir kere yeter aaah yeter *** Bir gün gelip arasanda Hata yaptın anlasanda Deli olup yalvarsanda Hiç değmezsin hiç değmezsin *** Olmazı olur kılsanda Kalbini söküp atsanda Allah'ın emri olsanda Bir kere yeter aaah yeter *** Nasıl olsa geleceksin Sen de aşka döneceksin Ben de oldum diyeceksin Çok geç kaldın hiç değmezsin

Sitem Hiç doymamış zevklerine Kıymet bilmez kalbine O vefasız sözlerine Sitem bile etmiyorum *** Ben sadece ağlıyorum Sensizliği yaşıyorum Terk edip gidişine Ben sadece ağlıyorum *** Bana kıyan ellerine Yalan olan sevgine Terk edip gidişine Sitem bile etmiyorum *** Ben sadece ağlıyorum Sensizliği yaşıyorum Terk edip gidişine Ben sadece ağlıyorum *** Harcadığın günlerime Kullandığın bedenime Senle dolu yüreğime Sitem bile etmiyorum

Güzel Olacak Herşey Seni unutunca Güzel olacak her şey Seni unutunca Seveceğim Evet seveceğim Yine hayatı Hayallerim geri gelecek Umutlarım çoğalacak *** Benim olacak her şey Benim olacak dünya Yitirdiğim sevgililer Yine beni beni bulacak Yine benim benim olacak *** Seni unutunca Güzel olacak her şey Sana körelen Aaaaah körelen o gözlerim Yine görecekler Yine her şeyi Gökteki tüm yıldızları Parlayacak o mehtabı *** Benim olacak her şey Benim olacak dünya Özlediğim sevgililer Aşk kalbimde baştan doğacak Aşk kalbimde baştan *** Benim olacak her şey Benim olacak dünya Özlediğim sevgililer Aşk kalbimde baştan doğacak Aşk kalbimde baştan