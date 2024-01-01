Cengiz Kul

Şerefine Unuttum diyordum Kendimi avutmuştum Resmine hiç bakmasam da Hayalin hep karşımda *** Mutluluk geçici Dediler inanmadım Sevgim sessiz karanlık Kaldı yarınlara *** Can mı dayanır gülüşüne Can mı dayanır nefesine Bir ufacık aklım vardı O da gitti şerefine *** Vakitsiz ayrılıklar Tutulmayan hoş sözler Erken gelen sonbaharla Karıştılar rüzgara *** Aşkımın çığlıkları Yankılandı gecede Sevgim sessiz karanlık Kaldı yarınlara *** Can mı dayanır gülüşüne Can mı dayanır nefesine Bir ufacık aklım vardı O da gitti şerefine *** Can mı dayanır , can mı dayanır Can mı dayanır , can mı dayanır Koskocaman kalbim vardı Kalp mi dayanır

Mevsimler Gönlümün bahçesine Bir güneş doğdu sıcak Rüzgarlarla esti kalbim Mevsimlerle coştu birden *** Şarkılar söyle bana İlkbaharla doğsun kalbim Çiçekler açsın sana Papatyalar yasemin *** Yaz yağmuru değilsin Ebedisin gönlümde Parlayan güneşimsin Her zaman gülüşünle *** Yağmurlar yağdır bana Sonbaharla dolsun kalbim Yaprak yaprak sevdayı İşlesin saçlarına *** Kış gelince kapına Isıtırım kalbini Dudaklarımda alev Tutuşan bedenimle *** Dört mevsim yetmez bana Aşkını anlatmaya Beşinci mevsimimdir Senin adın dünyamda

Yılların Aşkı Belki bu son gelişim Bu acı tatlı dünyaya Ama birşey var hissettiğim Şimdi hatırlamasamda *** Yılların aşkısın Başlangıçtan sonsuza Yaşadığım tüm hayatlarda Hep sen vardın yanımda *** Yılların aşkısın Başlangıçtan sonsuza Duyuyorum içimin müziğinde Görüyorum ruhumun ışığında *** Yılların aşkısın Başlangıçtan sonsuza Yaşadığım tüm hayatlarda Hep sen vardın yanımda *** Yılların aşkısın Başlangıçtan sonsuza Duyuyorum içimin müziğinde Görüyorum ruhumun ışığında *** Geçmişin büyülü gizeminde Hiç kavuşmadık belki de Tenlerimiz ayrı düşse de Ruhumuz eşmiş seninle *** Yılların aşkısın Başlangıçtan sonsuza O meçhul gün gelince Biz oluruz seninle

Sessiz Telefon Konuşmuyorsun diye Heyecanım kaldı yarım Bu sitemkar sessizlik Uykumu böldü yine *** Haydi susma susma söyle Konuş artık benimle Tellerden geçse de Hasretim sesine *** Diline bal olayım Sesine tel olayım Telefonu kapat gel Teninde ten olayım *** Didididi diline bal Sesesese sesine tel Didididi diline bal Tetetete teninden ten *** Telefonu açtım sensin sandım Kapkara gecelerde yalnız kaldım Hissettim nefesini ; özledim sesini Sessizlik çok zor, sen olsan bile *** Haydi susma , susma söyle Konuş artık benimle Hasret kaldım sözlerine Işıldayan gözlerine *** Umutlarım solmadan Gözyaşlarım yüzümü yakmadan Boğazında düğümlenen Sözlerini al da gel *** Diline bal olayım Sesine tel olayım Telefonu kapat , kapat gel Teninde ten olayım *** Sevdan beni terk ettiyse Sevgilerin çalındıysa Dudakların kuruduysa Kanatların yorulduysa *** Umutsuzluk umudunsa Hayallerin buruştuysa Hiç tesellin kalmadıysa Aaaaah o kalbin buz tuttuysa *** Diline bal olayım Sesine tel olayım Telefonu kapat , kapat gel Teninde ten olayım

Bir Kereden Fazla Sevmeye Değmezsin Aşkı sende hatırladım Kapanmadı yaralarım Gece gündüz sayıklarım Hiç değmezsin hiç değmezsin *** Hep tükendi umutlarım Yine söndü rüyalarım Aşka yine kapalıyım Hiç değmezsin hiç değmezsin *** Nasıl olsa geleceksin Sen de aşka döneceksin Ben de oldum diyeceksin Bir kere yeter aaah yeter *** Bir gün gelip arasanda Hata yaptın anlasanda Deli olup yalvarsanda Hiç değmezsin hiç değmezsin *** Olmazı olur kılsanda Kalbini söküp atsanda Allah'ın emri olsanda Bir kere yeter aaah yeter *** Nasıl olsa geleceksin Sen de aşka döneceksin Ben de oldum diyeceksin Çok geç kaldın hiç değmezsin

Sitem Hiç doymamış zevklerine Kıymet bilmez kalbine O vefasız sözlerine Sitem bile etmiyorum *** Ben sadece ağlıyorum Sensizliği yaşıyorum Terk edip gidişine Ben sadece ağlıyorum *** Bana kıyan ellerine Yalan olan sevgine Terk edip gidişine Sitem bile etmiyorum *** Ben sadece ağlıyorum Sensizliği yaşıyorum Terk edip gidişine Ben sadece ağlıyorum *** Harcadığın günlerime Kullandığın bedenime Senle dolu yüreğime Sitem bile etmiyorum