Cengiz Kul

Unuttum diyordum Kendimi avutmuştum Resmine hiç bakmasam da Hayalin hep karşımda *** Mutluluk geçici Dediler inanmadım Sevgim sessiz karanlık Kaldı yarınlara *** Can mı dayanır gülüşüne Can mı dayanır nefesine Bir ufacık aklım vardı O da gitti şerefine *** Vakitsiz ayrılıklar Tutulmayan hoş sözler Erken gelen sonbaharla Karıştılar rüzgara *** Aşkımın çığlıkları Yankılandı gecede Sevgim sessiz karanlık Kaldı yarınlara *** Can mı dayanır gülüşüne Can mı dayanır nefesine Bir ufacık aklım vardı O da gitti şerefine *** Can mı dayanır , can mı dayanır Can mı dayanır , can mı dayanır Koskocaman kalbim vardı Kalp mi dayanır