Sessiz Telefon Şarkı Sözleri
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Cengiz Kul
Sessiz Telefon
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Konuşmuyorsun diye
Heyecanım kaldı yarım
Bu sitemkar sessizlik
Uykumu böldü yine
***
Haydi susma susma söyle
Konuş artık benimle
Tellerden geçse de
Hasretim sesine
***
Diline bal olayım
Sesine tel olayım
Telefonu kapat gel
Teninde ten olayım
***
Didididi diline bal
Sesesese sesine tel
Didididi diline bal
Tetetete teninden ten
***
Telefonu açtım sensin sandım
Kapkara gecelerde yalnız kaldım
Hissettim nefesini ; özledim sesini
Sessizlik çok zor, sen olsan bile
***
Haydi susma , susma söyle
Konuş artık benimle
Hasret kaldım sözlerine
Işıldayan gözlerine
***
Umutlarım solmadan
Gözyaşlarım yüzümü yakmadan
Boğazında düğümlenen
Sözlerini al da gel
***
Diline bal olayım
Sesine tel olayım
Telefonu kapat , kapat gel
Teninde ten olayım
***
Sevdan beni terk ettiyse
Sevgilerin çalındıysa
Dudakların kuruduysa
Kanatların yorulduysa
***
Umutsuzluk umudunsa
Hayallerin buruştuysa
Hiç tesellin kalmadıysa
Aaaaah o kalbin buz tuttuysa
***
Diline bal olayım
Sesine tel olayım
Telefonu kapat , kapat gel
Teninde ten olayım