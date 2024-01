Cengiz Kul

Seni unutunca Güzel olacak her şey Seni unutunca Seveceğim Evet seveceğim Yine hayatı Hayallerim geri gelecek Umutlarım çoğalacak *** Benim olacak her şey Benim olacak dünya Yitirdiğim sevgililer Yine beni beni bulacak Yine benim benim olacak *** Seni unutunca Güzel olacak her şey Sana körelen Aaaaah körelen o gözlerim Yine görecekler Yine her şeyi Gökteki tüm yıldızları Parlayacak o mehtabı *** Benim olacak her şey Benim olacak dünya Özlediğim sevgililer Aşk kalbimde baştan doğacak Aşk kalbimde baştan *** Benim olacak her şey Benim olacak dünya Özlediğim sevgililer Aşk kalbimde baştan doğacak Aşk kalbimde baştan

Unuttum diyordum Kendimi avutmuştum Resmine hiç bakmasam da Hayalin hep karşımda *** Mutluluk geçici Dediler inanmadım Sevgim sessiz karanlık Kaldı yarınlara *** Can mı dayanır gülüşüne Can mı dayanır nefesine Bir ufacık aklım vardı O da gitti şerefine *** Vakitsiz ayrılıklar Tutulmayan hoş sözler Erken gelen sonbaharla Karıştılar rüzgara *** Aşkımın çığlıkları Yankılandı gecede Sevgim sessiz karanlık Kaldı yarınlara *** Can mı dayanır gülüşüne Can mı dayanır nefesine Bir ufacık aklım vardı O da gitti şerefine *** Can mı dayanır , can mı dayanır Can mı dayanır , can mı dayanır Koskocaman kalbim vardı Kalp mi dayanır