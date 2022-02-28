Cengiz Kurtoğlu

Ağlıyorsun değil mi, biliyorum sevgilim Yalnızlık çekilmiyor, görüyorsun değil mi? Seviyorsun sevgilim, saklıyorsun değil mi? Sen de bana aşıksın, biliyorsun değil mi? *** Sessizce ağladım, kimseler, kimseler görmeden Geceler dar gelir, yokluğun bana çok zor gelir Sessizce ağladım, kimseler, kimseler görmeden Geceler dar gelir, yokluğun bana çok zor gelir *** Ağlıyorsun değil mi, biliyorum sevgilim Yalnızlık çekilmiyor, görüyorsun değil mi? Seviyorsun sevgilim, saklıyorsun değil mi? Sen de bana aşıksın, biliyorsun değil mi? *** Sessizce ağladım, kimseler, kimseler görmeden Geceler dar gelir, yokluğun bana çok zor gelir Sessizce ağladım, kimseler, kimseler görmeden Geceler dar gelir, yokluğun bana çok zor gelir *** Sessizce ağladım Sessizce ağladım