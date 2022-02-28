Sessizce Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Sessizce şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Sessizce şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sessizce sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ağlıyorsun değil mi, biliyorum sevgilim
Yalnızlık çekilmiyor, görüyorsun değil mi?
Seviyorsun sevgilim, saklıyorsun değil mi?
Sen de bana aşıksın, biliyorsun değil mi?
***
Sessizce ağladım, kimseler, kimseler görmeden
Geceler dar gelir, yokluğun bana çok zor gelir
Sessizce ağladım, kimseler, kimseler görmeden
Geceler dar gelir, yokluğun bana çok zor gelir
***
Ağlıyorsun değil mi, biliyorum sevgilim
Yalnızlık çekilmiyor, görüyorsun değil mi?
Seviyorsun sevgilim, saklıyorsun değil mi?
Sen de bana aşıksın, biliyorsun değil mi?
***
Sessizce ağladım, kimseler, kimseler görmeden
Geceler dar gelir, yokluğun bana çok zor gelir
Sessizce ağladım, kimseler, kimseler görmeden
Geceler dar gelir, yokluğun bana çok zor gelir
***
Sessizce ağladım
Sessizce ağladım