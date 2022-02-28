Cengiz Kurtoğlu

Oy *** Yatma yeşil çimene, uyur, uyanamazsun Yatma yeşil çimene, uyur, uyanamazsun Verma beni ellere, görür dayamazsun Verma Beni ellere, görür dayamazsun *** Oy *** Bahçede karayemiş, ermemiştir ermemiş Bahçede karayemiş, ermemiştir ermemiş Ellere gelin olma, mezarumi görmemiş Ellere gelin olma, mezarumi görmemiş Ellere gelin olma, mezarumi görmemiş Ellere gelin olma, mezarumi görmemiş *** Oy *** Karayemiş dibine, bir kurşun atacağum Karayemiş dibine bir kurşun atacağum Olmadi, kavuşmaduk, ben nasil duracağım? Olmadi, kavuşmaduk, ben nasil duracağım? *** Oy *** Karayemiş dibinde karayemiş fidani Karayemiş dibinde karayemiş fidani Gel sevdaluk edelum, sevdaluğun zamani Gel sevdaluk edelum, sevdaluğun zamani Gel sevdaluk edelum, sevdaluğun zamani Gel sevdaluk edelum, sevdaluğun zamani *** Oy *** Sevdaluk ediyruk, bilmezler halımuzi Sevdaluk ediyruk, bilmezler halımuzi Sari şamdan etsunler kız bizim salumuzi Sari şamdan etsunler kız bizim salumuzi *** Oy *** Kadirga yok deyiler, nedur ha bu donanma? Kadirga yok deyiler, nedur ha bu donanma? Oyle bir güne gelduk, babana da inanma Oyle bir güne gelduk, babana da inanma Oyle bir güne gelduk, babana da inanma Oyle bir güne gelduk, babana da inanma