Karayemiş Dibine Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Karayemiş Dibine
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Yatma yeşil çimene, uyur, uyanamazsun
Yatma yeşil çimene, uyur, uyanamazsun
Verma beni ellere, görür dayamazsun
Verma Beni ellere, görür dayamazsun
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Bahçede karayemiş, ermemiştir ermemiş
Bahçede karayemiş, ermemiştir ermemiş
Ellere gelin olma, mezarumi görmemiş
Ellere gelin olma, mezarumi görmemiş
Ellere gelin olma, mezarumi görmemiş
Ellere gelin olma, mezarumi görmemiş
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Karayemiş dibine, bir kurşun atacağum
Karayemiş dibine bir kurşun atacağum
Olmadi, kavuşmaduk, ben nasil duracağım?
Olmadi, kavuşmaduk, ben nasil duracağım?
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Karayemiş dibinde karayemiş fidani
Karayemiş dibinde karayemiş fidani
Gel sevdaluk edelum, sevdaluğun zamani
Gel sevdaluk edelum, sevdaluğun zamani
Gel sevdaluk edelum, sevdaluğun zamani
Gel sevdaluk edelum, sevdaluğun zamani
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Sevdaluk ediyruk, bilmezler halımuzi
Sevdaluk ediyruk, bilmezler halımuzi
Sari şamdan etsunler kız bizim salumuzi
Sari şamdan etsunler kız bizim salumuzi
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Kadirga yok deyiler, nedur ha bu donanma?
Kadirga yok deyiler, nedur ha bu donanma?
Oyle bir güne gelduk, babana da inanma
Oyle bir güne gelduk, babana da inanma
Oyle bir güne gelduk, babana da inanma
Oyle bir güne gelduk, babana da inanma