Cengiz Kurtoğlu

Geceler Şarkı Sözleri
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Geceler karanlık
Geceler benim için yalnızlık
Seneler, seneler geçiyor
Dön artık hayırsız
Umudum, kalmadı.
Umudum, bitiyor
Gel artık.
Hasretin büyüyor gönlümde
Yalnızım vefasız
***
Sanadır yazdığım bu şiir
Sanadır söylediğim şarkı
Sanadır bütün dualarım, duy
Bana mı bütün zulümlerin banadır çektirdiklerin
Yanıyorum, eriyorum. Sensiz
***
Sanadır yazdığım bu şiir
Sanadır söylediğim şarkı
Sanadır bütün dualarım, duy
Bana mı bütün zulümlerin banadır çektirdiklerin
Yanıyorum, eriyorum. Sensiz
***
Ben hep bir gidiş payı bıraktım sevdiklerime
Giderken yüreğime gereğinden fazla vurmasınlar diye
Ve hep gidişlerin acılarına bileyledim kendimi
Doğuştan yıkık yanlarım
Yüzüstü kapanmasın diye
Sen gittin ya
Sen gittin ya
Ne kalır şimdi geriye
Hangi gece sabahı bulur artık
Hangi gün, hangi makam, hangi söz
Hangi düş yüzüme bir gülücük düşürür artık
Hangi bakış, hangi gülüş, hangi göz
Gittin işte, gittin ve ne varsa gitti seninle beraber
çünkü, seni sevmekle başlamıştı her şey