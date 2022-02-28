Cengiz Kurtoğlu

Geceler karanlık Geceler benim için yalnızlık Seneler, seneler geçiyor Dön artık hayırsız Umudum, kalmadı. Umudum, bitiyor Gel artık. Hasretin büyüyor gönlümde Yalnızım vefasız *** Sanadır yazdığım bu şiir Sanadır söylediğim şarkı Sanadır bütün dualarım, duy Bana mı bütün zulümlerin banadır çektirdiklerin Yanıyorum, eriyorum. Sensiz *** Sanadır yazdığım bu şiir Sanadır söylediğim şarkı Sanadır bütün dualarım, duy Bana mı bütün zulümlerin banadır çektirdiklerin Yanıyorum, eriyorum. Sensiz *** Ben hep bir gidiş payı bıraktım sevdiklerime Giderken yüreğime gereğinden fazla vurmasınlar diye Ve hep gidişlerin acılarına bileyledim kendimi Doğuştan yıkık yanlarım Yüzüstü kapanmasın diye Sen gittin ya Sen gittin ya Ne kalır şimdi geriye Hangi gece sabahı bulur artık Hangi gün, hangi makam, hangi söz Hangi düş yüzüme bir gülücük düşürür artık Hangi bakış, hangi gülüş, hangi göz Gittin işte, gittin ve ne varsa gitti seninle beraber çünkü, seni sevmekle başlamıştı her şey