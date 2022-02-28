Cengiz Kurtoğlu

Hançer Şarkı Sözleri
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Gecelerin adı hançer, hançer gibi batar geçer
Hasret denen baş belası, alev alev yakar geçer
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Hislerime dur diyemem, seviyorum gizleyemem
Beni böyle yok edenin, adı saklı söyleyemem
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Gözleri bir güneşti, karanlığa atıp gitti
Aşk diye yüreğime, zehir gibi akıp gitti
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Gecelerin adı hançer, hançer gibi batar geçer
Hasret denen baş belası, alev alev yakar geçer