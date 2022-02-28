Adı Hasret Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Adı Hasret
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Her günümde gözyaşı var,
Anılardan kurtulamam
Mutluluğum onda kaldı,
İstesem de unutamam
***
Bu yaranın adı hasret
Öldürdü, bitirdi gençliğimi
Bir zalime kurban gittim,
Dermansız bıraktı yüreğimi
***
Yüreğim bir yangın yeri,
Ne ölüyüm, ne de diri
Bir gün olsun gülemedim,
Bıraktığı günden beri
****
Bu yaranın adı hasret
Öldürdü, bitirdi gençliğimi
Bir zalime kurban gittim,
Dermansız bıraktı yüreğim