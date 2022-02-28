Cengiz Kurtoğlu

Her günümde gözyaşı var, Anılardan kurtulamam Mutluluğum onda kaldı, İstesem de unutamam *** Bu yaranın adı hasret Öldürdü, bitirdi gençliğimi Bir zalime kurban gittim, Dermansız bıraktı yüreğimi *** Yüreğim bir yangın yeri, Ne ölüyüm, ne de diri Bir gün olsun gülemedim, Bıraktığı günden beri **** Bu yaranın adı hasret Öldürdü, bitirdi gençliğimi Bir zalime kurban gittim, Dermansız bıraktı yüreğim