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Sözlerim Sevenlere Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Sözlerim Sevenlere şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Sözlerim Sevenlere şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sözlerim Sevenlere sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Sözlerim Sevenlere

  • Ağlamam Ondan

  • Feryat

  • Aşkımsın Sen

  • Sözlerim Sevenlere

  • Daha Elin Olmadım

  • Duysunlar

  • Gideceğin Yeri Söyle

  • Dönmeseydin

  • Ziyan Oldum

  • Fadime

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