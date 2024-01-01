Cengiz Kurtoğlu

-
Böyle gözyaşı dökmezdim
Böyle eriyip gitmezdim
Sevdim diye kandırdı ya
Yıllarımı harcadı ya
Ondan ağlamam ondan
***
Yandım yandım ama ben ona değil
Yandım yandım ama hasrete değil
Sevda bitti oldu yalan
Canım dedim oldu yılan
Ondan ağlamam ondan
Duygularla oynadı ya
Beni böyle ağlattı ya
Ondan ağlamam ondan
***
Yazık nasıl da inandım
Yazık nasıl da aldandım
Gönlüm bunu hak etmiyor
Bu dert beni kahrediyor
Ondan ağlamam ondan
***
Yandım yandım ama ben ona değil
Yandım yandım ama hasrete değil
Sevda bitti oldu yalan
Canım dedim oldu yılan
Ondan ağlamam ondan
Duygularla oynadı ya
Beni böyle ağlattı ya
Ondan ağlamam ondan
-
Bu gün de aradım hep sokaklarda
Yaşanmışlar kalmış hep anılarda
Yazık değil mi gülüm geçen yıllara
Gittin ya o gidiş sebepsiz yere
Gittin ya o gidiş sebepsiz yere
***
Seni seviyorum bak söylüyorum
Seni seviyorum hep özlüyorum
Seni kimselerden soramıyorum
Ah feryat, feryat ediyorum
Ah feryat, feryat ediyorum
***
Bir anın bir anına uymuyor senin
Gönlüme açtığın yara çok derin
Severken ayrılmam, ölürüm derdin
Gittin ya o gidiş sebepsiz yere
Gittin ya o gidiş sebepsiz yere
***
Seni seviyorum bak söylüyorum
Seni seviyorum hep özlüyorum
Seni kimselerden soramıyorum
Ah feryat, feryat ediyorum
Ah feryat, feryat ediyorum
-
Olur da bir gün beni terk edersen eğer
Son defa kapımı çal, çal da öyle git
Gözlerim yaşla dolu yüreğim sana hasret
İstersen beni de vur, vur da öyle git
***
Aşkımsın sen, gecelerde
Yüreğimde, bedenimde
İki damla yaş olursun
Gözlerimde sözlerimde
***
Gözlerim yaş dolarsa, yüreğim acı çeker
Yıkılır hayallerim, dünyam tersine döner
Gidişin var ya beni, içten içe yıkar
Sen olmasan da hayalin bana yeter
***
Aşkımsın sen, gecelerde
Yüreğimde, bedenimde
İki damla yaş olursun
Gözlerimde sözlerimde
-
Bu aşkın sonunu ben bile bile tutuldum
Çok yanarsın dediler yüreğimi avuttum
Hayalimde gözlerimde inan seni büyüttüm
Yaşamadım mutluluğu ağladım gecelerde
***
Bu sözlerim sevenlere duysunlar feryadımı
Eriyorum günden güne silsinler gözyaşımı
Yorgunum dostlarım yorgunum artık
Bundan sonra aşklara dargınım artık
***
Seviyormuş özlüyormuş deseler de inanmam
Hasretim sonum olsa ölürüm yaşayamam
Dağları aşarım ben taş kalbini aşamam
Ferhat olup yaşarım ben yaşarım hecelerde
***
Bu sözlerim sevenlere duysunlar feryadımı
Eriyorum günden güne silsinler gözyaşımı
Yorgunum dostlarım yorgunum artık
Bundan sonra aşklara dargınım artık
-
Bir alışkanlıksın, bir kara sevda
Hala bir kor gibi yanıyor tenim
Zannetme ki ben de sararıp soldum
Daha elin olmadım hala seninim
***
Yine tutuyorum senin yasını
Gittin ya öğrendim ağlamasını
Yerine koymadım bir başkasını
Daha elin olmadım hala seninim
***
Yine tutuyorum senin yasını
Gittin ya öğrendim ağlamasını
Yerine koymadım bir başkasını
Daha elin olmadım hala seninim
***
Gelişine kurdum saatlerimi
Hasretinle sardım gecelerimi
Sana saklıyorum özlemlerimi
Daha elin olmadım hala seninim
Daha elin olmadım hala seninim
***
Gelişine kurdum saatlerimi
Hasretinle sardım gecelerimi
Sana saklıyorum özlemlerimi
Daha elin olmadım hala seninim
Daha elin olmadım hala seninim
***
Gelişine kurdum saatlerimi
Hasretinle sardım gecelerimi
Sana saklıyorum özlemlerimi
Daha elin olmadım hala seninim
Daha elin olmadım hala seninim
***
Gelişine kurdum saatlerimi
Hasretinle sardım gecelerimi
Sana saklıyorum özlemlerimi
Daha elin olmadım hala seninim
Daha elin olmadım hala seninim
-
Böyle severken deli gibi özlerken,
Onun için her derdi çekerken
Gitmek var mı, ayrılmak var mı?
Söyleyin söyleyin öyle kaçmak var mı?
***
Duysunlar, isterse vursunlar ikimizi,
Yasaksa kime ne, ölümüm seninle...
***
Böyle isterken, her şeye razıyken,
Onun için her gece ağlarken
Böyle isterken, her şeye razıyken,
Onun için gözyaşı dökerken
Gitmek var mı, ayrılmak var mı?
Söyleyin söyleyin öyle kaçmak var mı?
***
Duysunlar, isterse vursunlar ikimizi,
Yasaksa kime ne, ölümüm seninle...
-
Duygularım sel sel olmuş,
Akar gider gözlerimden
Çekilecek dert kalmadı,
İsyanım var kaderime
***
Gözler yalan söylemez, ne olur dinle beni
Yalvarırım aç artık sevgini, yüreğini
***
Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim
Her şeyi göze alıp, sevmekse seveceğim
Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim
Her şeyi göze alıp sevmekse, sevmekse
Sevmekse seveceğim
***
Darılmışım bu dünyaya
Dost olmuşum kadehlerle
Sevmek bana yasak olmuş
Baş başayım kaderimle
***
Gözler yalan söylemez, ne olur dinle beni
Yalvarırım aç artık sevgini, yüreğini
***
Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim
Her şeyi göze alıp, sevmekse seveceğim
Gideceğin yeri söyle, ardından geleceğim
Her şeyi göze alıp ölmekse, ölmekse
Ölmekse öleceğim
-
Sana yabancı eller dokunmuş
Hiç dönmeseydin dönmeseydin
Gönül dağına hep eller konmuş
Hiç dönmeseydin dönmeseydin
***
Güzelliğini zaman götürmüş
Zalim insanlar seni bitirmiş
Gururlu başın yerlere değmiş
Hiç dönmeseydin dönmeseydin
***
Hala aklımda böyle bir gündü
Çaresiz kalan ümitler söndü
Seni çok seven o insan öldü
Hiç dönmeseydin dönmeseydin.
-
Yazımı yazan kalem dünde kırılmış,
Bağırmışım, çağırmışım sesim kısılmış
Kara kaplı deftere de ismim yazılmış
Var mı böyle bir şey, var mı söyleyin
Yaşamaktan yorulmuşum çare söyleyin
***
İster miydim böyle olsun
İsterdim ki zaman dursun
Şu dünyada sevenlere
Çektiklerim deva olsun
***
Ziyan oldum, ziyan oldum
Kaderimin elinde
Davacıyım yaşadığım
Dünümle bugünüme
Bitmez oldu, bitmez oldu
Hesabım kaderimle
***
Bir görüşle anlar oldum insan yüzünden
Dostlar bile anlamaz garip halimden
Yorulmuşum, tükenmişim, kahrolmuşum ben
Var mı böyle bir şey, var mı söyleyin
Yaşamaktan yorulmuşum çare söyleyin
-
Aymisun güneşmisun da yıldızlara eşmisun
Yaktın kül ettun beni de sevduğum ateşmisun
Sevduğum ateşmisun of of fadime...
***
Gel otur konuşalum oy dizun dizume vursun
Dizun dizume vursun oy oy fadime...
Oyle bir sarilalum akan dereler dursun
Akan dereler dursun oy oy fadime...
***
Fadime çemberinun da çiçekleri karali,
Alamaz seni benden ha bu köyün krali
Ha bu köyün krali oy oy fadime...
***
Gel otur konuşalum oy dizun dizume vursun
Dizun dizume vursun oy oy fadime...
Oyle bir sarilalum akan dereler dursun
Akan dereler dursun oy oy fadime...
***
Çıktum dağun üstüne yol bulup aşamadum
Fadime sevdam idi ona kavuşamadum
Ona kavuşamadum oy oy fadime...
***
Gel otur konuşalum oy dizun dizume vursun
Dizun dizume vursun oy oy fadime...
Oyle bir sarilalum akan dereler dursun
Akan dereler dursun oy oy fadime...