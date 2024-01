Cengiz Kurtoğlu

Başka kulun yok mu Tanrım dünyada Her derdi verecek benimi buldun Başka kulun yok mu Tanrım dünyada Her derdi verecek benimi buldun *** Güldürmedin beni ömrüm boyunca Tanrım ağlatacak benimi buldun Güldürmedin beni ömür boyunca Tanrım ağlatacak benimi buldun Tanrım ağlatacak benimi buldun *** Günahkar değilim inandım sana Gönülden bağlıyım ben varlığına Günahkar değilim inandım sana Gönülden bağlıyım ben varlığına *** Bir derman ver artık sen bu kuluna Tanrım ağlatacak benimi buldun Tanrım ağlatacak benimi buldun *** Bir derman ver artık sen bu kuluna Tanrım ağlatacak benimi buldun Tanrım ağlatacak benimi buldun *** Köle ettin beni zalim kullara Anladımki beni sende unuttun Köle ettin beni zalim kullara Anladımki beni sende unuttun *** Gelmeden ömrümün ilk baharına Tanrım ağlatacak benimi buldun Gelmeden ömrümün ilk baharına Tanrım ağlatacak benimi buldun Tanrım ağlatacak benimi buldun *** Günahkar değilim inandım sana Gönülden bağlıyım ben varlığına Günahkar değilim inandım sana Gönülden bağlıyım ben varlığına *** Bir derman ver artık sen bu kuluna Tanrım ağlatacak benimi buldun Tanrım ağlatacak benimi buldun *** Bir derman ver artık sen bu kuluna Tanrım ağlatacak benimi buldun Tanrım ağlatacak benimi buldun

Sevgiyle yaşanan günler tükendi Benim kıymetimi sen hiç bilmedin Bir veda etmeden çekip gitmeni Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Sevgiyle yaşanan günler tükendi Benim kıymetimi sen hiç bilmedin Bir veda etmeden çekip gitmeni Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Her anı dert dolmuş şu günlerimi Paramparça olmuş kırık kalbimi Her anı dert dolmuş şu günlerimi Paramparça olmuş kırık kalbimi *** Beni güldürmeyen şu kaderimi Tanrı mı istedi, sen mi istedin? Beni güldürmeyen şu kaderimi Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Bir aşkın uğrunda hep ağlatmayı Beni kadehlerle bir dost yapmayı Çaresiz derdimle tek bırakmayı Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Bir aşkın uğrunda hep ağlatmayı Beni kadehlerle bir dost yapmayı Çaresiz derdimle tek bırakmayı Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Her anı dert dolmuş şu günlerimi Paramparça olmuş kırık kalbimi Her anı dert dolmuş şu günlerimi Paramparça olmuş kırık kalbimi *** Beni güldürmeyen bu kaderimi Tanrı mı istedi, sen mi istedin? Beni güldürmeyen bu kaderimi Tanrı mı istedi, sen mi istedin? *** Tanrı mı istedi, sen mi istedin? Tanrı mı istedi, sen mi istedin?

Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır *** Ben de bir zamanlar sevildim amma Seninki düpedüz vurgun sayılır Ben de bir zamanlar sevildim amma Seninki düpedüz vurgun sayılır *** Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana, kana Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana, kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır *** Yalan mı söyledin göz göre, göre Ne zaman dolacak verdiğin süre Yalan mı söyledin göz göre, göre Ne zaman dolacak verdiğin süre *** Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır *** Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Sensiz cennet bile sürgün sayılır Sensiz cennet bile sürgün sayılır