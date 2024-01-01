Yankı Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Yankı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Yankı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yankı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çakılmış gönlüme bir paslı çivi
Çıkarıp attığımda izleri aldı
Kadehi kadehe vurduğum her an
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Çakılmış gönlüme bir paslı çivi
Çıkarıp attığımda izleri aldı
Kadehi kadehe vurduğum her an
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Sevgisi gönlümde kanayan yara
Sitem edip durdum geçen yıllara
Bu sevgi gidecek benle toprağa
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Bu sevda gidecek benle toprağa
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Korkarım uykuya dalmaya bile
Bütün düşlerimi hayali sardı
İçimde küllenen nefrette bile
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Korkarım uykuya dalmaya bile
Bütün düşlerimi hayali sardı
İçimde küllenen nefrette bile
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Sevgisi gönlümde kanayan yara
Sitem edip durdum geçen yıllara
Bu sevgi gidecek benle toprağa
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Bu sevda gidecek benle toprağa
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
-
Git sonuna kadar
Yok artık bir duyan umursayan
Oysa ki aşk ölene kadar
Diyordun ya hani yalan dolan
***
Eriyordum sensiz
Muma dönmüş kalbi
Hiç görmezdin
Niye neden neden neden?
Ve uzatmak yersiz
Nasıl olsa yoldan döndürmezdin
Niye neden neden neden?
***
Off
Veryansın edemem kadere
Sevdim bu benim meselem
Eğilsem bile devrilmem
***
Sor
Dönmezsem sebebi ne diye
Aydım iyiye kötüye
Gel gör ki çok zor
***
Bir süre o sancı
Misafir bir yangı aman aman
Sonra keder bırakır yakanı
Derindedir yankı zaman zaman
***
Eriyordum sensiz
Muma dönmüş kalbi
Hiç görmezdin
Niye neden neden neden?
Ve uzatmak yersiz
Nasıl olsa yoldan döndürmezdin
Niye neden neden neden?
***
Off
Veryansın edemem kadere
Sevdim bu benim meselem
Eğilsem bile devrilmem
***
Sor
Dönmezsem sebebi ne diye
Aydım iyiye kötüye
Gel gör ki çok zor