Cengiz Kurtoğlu

Akşam olmadan güneş batmadan gel, gel Beni yalnız bırakma Beni sensiz bırakma *** Akşam olmadan güneş batmadan gel, gel Beni yalnız bırakma, ah Beni sensiz bırakma *** Korkuyorum gecelerin karanlığından Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından Böyle yaşamaya alışkın değilim Korkuyorum gelecek yarınlarımdan *** Korkuyorum gecelerin karanlığından Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından Böyle yaşamaya alışkın değilim Korkuyorum gelecek yarınlarımdan *** Hasret olmadan sabrım bitmeden gel, gel Beni yalvartmadan gel Beni çıldırtmadan gel *** Hasret olmadan sabrım bitmeden gel, gel Beni ağlatmadan gel, gel Beni çıldırtmadan gel *** Sen mi yazdın benim alın yazımı? Sen mi çizdin benim yalnızlığımı? Söyle bana seni kim değiştirdi? Değiştirdin benim tüm yaşantımı *** Sen mi yazdın benim alın yazımı? Sen mi çizdin benim yalnızlığımı? Söyle bana seni kim değiştirdi? Değiştirdin benim tüm yaşantımı *** Sen mi yazdın benim alın yazımı? Sen mi çizdin benim yalnızlığımı? Söyle bana seni kim değiştirdi? Değiştirdin benim alın yazımı Değiştirdin benim alın yazımı