Akşam Olmadan Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Akşam Olmadan
Tüm Şarkıları
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Akşam olmadan güneş batmadan gel, gel
Beni yalnız bırakma
Beni sensiz bırakma
***
Akşam olmadan güneş batmadan gel, gel
Beni yalnız bırakma, ah
Beni sensiz bırakma
***
Korkuyorum gecelerin karanlığından
Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından
Böyle yaşamaya alışkın değilim
Korkuyorum gelecek yarınlarımdan
***
Korkuyorum gecelerin karanlığından
Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından
Böyle yaşamaya alışkın değilim
Korkuyorum gelecek yarınlarımdan
***
Hasret olmadan sabrım bitmeden gel, gel
Beni yalvartmadan gel
Beni çıldırtmadan gel
***
Hasret olmadan sabrım bitmeden gel, gel
Beni ağlatmadan gel, gel
Beni çıldırtmadan gel
***
Sen mi yazdın benim alın yazımı?
Sen mi çizdin benim yalnızlığımı?
Söyle bana seni kim değiştirdi?
Değiştirdin benim tüm yaşantımı
***
Sen mi yazdın benim alın yazımı?
Sen mi çizdin benim yalnızlığımı?
Söyle bana seni kim değiştirdi?
Değiştirdin benim tüm yaşantımı
***
Sen mi yazdın benim alın yazımı?
Sen mi çizdin benim yalnızlığımı?
Söyle bana seni kim değiştirdi?
Değiştirdin benim alın yazımı
Değiştirdin benim alın yazımı