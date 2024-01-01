Cengiz Kurtoğlu

Gönülden seviyorsun Mutluluk istiyorsun Ne diye gizliyorsun Sen âşıksın, arkadaş *** Allah yardımcın olsun Derdine derman bulsun Laf aramızda kalsın Sen âşıksın, arkadaş *** Âşıksın Âşıksın Âşıksın Sen âşıksın, arkadaş *** Âşıksın Âşıksın Âşıksın Sen âşıksın, arkadaş *** Saklama hiç boşuna Acırım gözyaşına Derdini anlat bana Sen aşıksın, arkadaş *** Allah yardımcın olsun Derdine derman bulsun Laf aramızda kalsın Sen âşıksın, arkadaş *** Âşıksın Âşıksın Âşıksın Sen âşıksın, arkadaş *** Âşıksın Âşıksın Âşıksın Sen âşıksın, arkadaş *** Âşıksın Âşıksın Âşık...