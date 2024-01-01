Aşıksın Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Aşıksın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Aşıksın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşıksın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gönülden seviyorsun
Mutluluk istiyorsun
Ne diye gizliyorsun
Sen âşıksın, arkadaş
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Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen âşıksın, arkadaş
***
Âşıksın
Âşıksın
Âşıksın
Sen âşıksın, arkadaş
***
Âşıksın
Âşıksın
Âşıksın
Sen âşıksın, arkadaş
***
Saklama hiç boşuna
Acırım gözyaşına
Derdini anlat bana
Sen aşıksın, arkadaş
***
Allah yardımcın olsun
Derdine derman bulsun
Laf aramızda kalsın
Sen âşıksın, arkadaş
***
Âşıksın
Âşıksın
Âşıksın
Sen âşıksın, arkadaş
***
Âşıksın
Âşıksın
Âşıksın
Sen âşıksın, arkadaş
***
Âşıksın
Âşıksın
Âşık...