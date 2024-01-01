Aşkımız Bir Yalanmış Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Aşkımız Bir Yalanmış
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Aşkımız bir yalanmış ayrılıkla ödedik
Sevgimiz suç sayıldı acılarla ödedik
Aşkımız bir yalanmış ayrılıkla ödedik
Sevgimiz suç sayıldı acılarla ödedik
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Sakladık acımızı bu yasak aşkımızı
Kadere borcumuzu gözyaşıyla ödedik
Sakladık acımızı bu yasak aşkımızı
Kadere borcumuzu gözyaşıyla ödedik
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Çalınca hasret çanı gelince veda anı
Mutluluk hesabını gözyaşıyla ödedik
Çalınca hasret çanı gelince veda anı
Mutluluk hesabını mutsuzlukla ödedik
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Ne bir gönül oyunu nede aşkın kanunu
Düşünmedik sonunu pişmanlıkla ödedik
Ne bir gönül oyunu nede aşkın kanunu
Düşünmedik sonunu pişmanlıkla ödedik
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Biz attık imzasını, biz yazdık yazısını
Bu aşkın cezasını fazlasıyla ödedik
Biz attık imzasını, biz yazdık yazısını
Bu aşkın cezasını fazlasıyla ödedik
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Çalınca hasret çanı gelince veda anı
Mutluluk hesabını mutsuzlukla ödedik
Çalınca hasret çanı gelince veda anı
Mutluluk hesabını mutsuzlukla ödedik