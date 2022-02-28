Aynı Sahilde Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Aynı Sahilde
Tüm Şarkıları
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Her yerinde hatıran
Her yerinde izlerin (hayalin) var
Özlemekten yoruldum
Sen geri dönmedin yar
Özlemekten yoruldum
Geri dönmedin yar
***
Yine aynı sahilde
Dinledim şarkımızı
Sanki bitmemiş gibi,
Yaşadım aşkımızı
***
Seni seven bu kalbin
Değerini bilmedin yar
Hasretinle yakarken (yanarken)
Buralara gelmedin yar
(Geri dönmedin yar)
***
Yine aynı sahilde…