Ayrılık Saati Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Ayrılık Saati şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Ayrılık Saati şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayrılık Saati sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Ayrılık Saati
-
Ayrılık saati yaklaştı artık
Evlada sevgilim ben gidiyorum
Kimimiz var bizim tanrıdan başka
Kendine iyi bak yalvarıyorum
Seni sana emanet ediyorum
***
Eline yabancı eller değmesin
Gözüne yabancı gözler gülmesin
İstemem bu aşka gölge düşmesin
Kendine iyi bak yalvarıyorum
Seni sana emanet ediyorum
***
Ne kadar vefasız olsa da zaman
Ne olur sevgilim aşkıma inan
Tanrı sevenlerin yanında inan
Kendine iyi bak yalvarıyorum
Seni sana emanet ediyorum
-
Yaşama sevincime
Nefesin hayat verir
Kar yağdı yüreğime
Sen geldiğinde erir
***
Yollar girdi araya
Hasretle yanar oldum
Bu günlerde ben seni
Ölesiye arar oldum
***
Elimdeki resmin yerine
Kendin olsaydın
Olsaydın da benim yine
Derdim olsaydın
-
Gideceğini bilseydim
Bir gün böyle uzaklara
Kilitlerdim şu gönlümü
Düşmezdim kara sevdaya
***
Ne vefanın adı kalmış
Ne sevdanın tadı kalmış
Aşka tutsak o yeminler
Demek ki hep yalanmış
***
Bu sevdaya ömür verdim
Böyle yandım öyle sevdim
Görmezdi gözlerim dünyayı
Gözünde yaş varsa senin
İçinde dert varsa senin
Saçıma aklar düştüyse
Bu senin…
Senin eserin
***
Nasıl diner şimdi yaram
Bozuldu felekle aram
Gece gündüz hesap sorar
Senden kalan hatıralar
-
Eskiden memlekette
Çayı koyardık sepete
O günler mazi oldu da
Şimdi kaldık gurbete
***
Kız bahçende gül var mı
Gül dibinde yol var mı
Şu vefasız alemde oy oy uşaklar
Benden dertli kul var mı
***
Eskiden memlekette vardı sevdalarımız
Arhavi'de Hopa'da vardı sevdalarımız
Ne kadar güzeldi çocukluk yıllarımız
***
Ciha gibi dereler ben neler çektim neler
Beyazladı saçlarım da geçti gitti seneler
Bir de geriye döndüm geçti gitti seneler
-
Ellerini tuttuğumda
Gözlerine baktığımda
Tatlı sözler duyduğumda
Uçuyor uçuyor uçuyorum tanrım
***
Aşka saygı duymayana
Derdimize dert katanı
Bizi her gün ağlatanı
Cehennemde yak sen tanrım
***
Bu aşk yasak olsa bile
Dilden dikle düşse bile
Yılda bir kez görsem bile
Seviyor seviyor seviyorum tanrım
***
Aşka saygı duymayana
Derdimize dert katanı
Bizi her gün ağlatanı
Cehennemde yak sen tanrım
-
Gözümde Yaşlarla Anarken Seni
Bir Beste Yarattım Vefasız Sana
Dinlerken Hatırlar Yaşarsın Beni
Dilerim Bu Şarkı Ağlatır Seni
***
Bu Şarkı Mazinin Mirası Sana
Bu Şarkı Aşkımın Kirası Sana
Kanayan Kalbimin Yarası Sana
Umarım Ömrünce Ağlatır Seni
Dilerim Bu Şarkı Ağlatır Seni
***
Her Gece Rüyamda Bulurken Seni
El Açıp Rabbimden Dilerken Seni
Bir Defa Görmedim Ağlarken Seni
Belki De Bu Şarkı Ağlatır Seni
-
Çınar idim dünyada bir dala döndüm
Aşk elinden inleyen sazlara döndüm
Ateş oldum yar elinden bir küle döndüm
Gül elinden inleyen bülbüle döndüm
Derya gibiydi gönlüm hey damlaya döndüm
Ölmez idim kul elinden bin defa öldüm
***
Dağlar gibi sevdim ama bir kula döndüm
Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm
***
Gönül dedim yandı söndü boynunu büktü
Aşk elinden ömrümü yerlere döktü
Ateş oldum yar elinden bir küle döndüm
Gül elinden inleyen bülbüle döndüm
Derya gibiydi gönlüm hey damlaya döndüm
Ölmez idim kul elinden bin defa öldüm
***
Dağlar gibi sevdim ama bir kula döndüm
Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm
-
Hani bahtın kar beyaz hani bir mutlu bir dünyan
Kar mı yağdı gülüm güvendiğin dağlara
Düşmüşsün gidiyorsun bilmediğin uzaklara
***
Kurduğum o hayaller romanlarda olurmuş
İnsanoğlu ne yapsa kaderinde bulurmuş
Gözlerimde yaşlar var saçlarımda beyazlar
Gül yüzüm gülmez olmuş ne zalimmiş o yıllar
***
Kader sana gülmemiş vermemiş muradını
Kimler taktı başına o mutsuzluk tacını
Düşmüşsün gidiyorsun bilmediğin uzaklara