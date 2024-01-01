Cengiz Kurtoğlu

Ayrılık Saati Ayrılık saati yaklaştı artık Evlada sevgilim ben gidiyorum Kimimiz var bizim tanrıdan başka Kendine iyi bak yalvarıyorum Seni sana emanet ediyorum *** Eline yabancı eller değmesin Gözüne yabancı gözler gülmesin İstemem bu aşka gölge düşmesin Kendine iyi bak yalvarıyorum Seni sana emanet ediyorum *** Ne kadar vefasız olsa da zaman Ne olur sevgilim aşkıma inan Tanrı sevenlerin yanında inan Kendine iyi bak yalvarıyorum Seni sana emanet ediyorum

Elimdeki Resmin Yaşama sevincime Nefesin hayat verir Kar yağdı yüreğime Sen geldiğinde erir *** Yollar girdi araya Hasretle yanar oldum Bu günlerde ben seni Ölesiye arar oldum *** Elimdeki resmin yerine Kendin olsaydın Olsaydın da benim yine Derdim olsaydın

Senin Eserin Gideceğini bilseydim Bir gün böyle uzaklara Kilitlerdim şu gönlümü Düşmezdim kara sevdaya *** Ne vefanın adı kalmış Ne sevdanın tadı kalmış Aşka tutsak o yeminler Demek ki hep yalanmış *** Bu sevdaya ömür verdim Böyle yandım öyle sevdim Görmezdi gözlerim dünyayı Gözünde yaş varsa senin İçinde dert varsa senin Saçıma aklar düştüyse Bu senin… Senin eserin *** Nasıl diner şimdi yaram Bozuldu felekle aram Gece gündüz hesap sorar Senden kalan hatıralar

Oy Oy Uşaklar Eskiden memlekette Çayı koyardık sepete O günler mazi oldu da Şimdi kaldık gurbete *** Kız bahçende gül var mı Gül dibinde yol var mı Şu vefasız alemde oy oy uşaklar Benden dertli kul var mı *** Eskiden memlekette vardı sevdalarımız Arhavi'de Hopa'da vardı sevdalarımız Ne kadar güzeldi çocukluk yıllarımız *** Ciha gibi dereler ben neler çektim neler Beyazladı saçlarım da geçti gitti seneler Bir de geriye döndüm geçti gitti seneler

Yasak Aşk Ellerini tuttuğumda Gözlerine baktığımda Tatlı sözler duyduğumda Uçuyor uçuyor uçuyorum tanrım *** Aşka saygı duymayana Derdimize dert katanı Bizi her gün ağlatanı Cehennemde yak sen tanrım *** Bu aşk yasak olsa bile Dilden dikle düşse bile Yılda bir kez görsem bile Seviyor seviyor seviyorum tanrım *** Aşka saygı duymayana Derdimize dert katanı Bizi her gün ağlatanı Cehennemde yak sen tanrım

Bu Şarkı Gözümde Yaşlarla Anarken Seni Bir Beste Yarattım Vefasız Sana Dinlerken Hatırlar Yaşarsın Beni Dilerim Bu Şarkı Ağlatır Seni *** Bu Şarkı Mazinin Mirası Sana Bu Şarkı Aşkımın Kirası Sana Kanayan Kalbimin Yarası Sana Umarım Ömrünce Ağlatır Seni Dilerim Bu Şarkı Ağlatır Seni *** Her Gece Rüyamda Bulurken Seni El Açıp Rabbimden Dilerken Seni Bir Defa Görmedim Ağlarken Seni Belki De Bu Şarkı Ağlatır Seni

Dağlar Gibi Çınar idim dünyada bir dala döndüm Aşk elinden inleyen sazlara döndüm Ateş oldum yar elinden bir küle döndüm Gül elinden inleyen bülbüle döndüm Derya gibiydi gönlüm hey damlaya döndüm Ölmez idim kul elinden bin defa öldüm *** Dağlar gibi sevdim ama bir kula döndüm Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm *** Gönül dedim yandı söndü boynunu büktü Aşk elinden ömrümü yerlere döktü Ateş oldum yar elinden bir küle döndüm Gül elinden inleyen bülbüle döndüm Derya gibiydi gönlüm hey damlaya döndüm Ölmez idim kul elinden bin defa öldüm *** Dağlar gibi sevdim ama bir kula döndüm Kaya gibiydi gönlüm hey bir toza döndüm