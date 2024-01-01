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7/24 Dinle Yorgun Yıllarım

Yorgun Yıllarım Şarkı Sözleri

Cengiz Kurtoğlu Yorgun Yıllarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Yorgun Yıllarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yorgun Yıllarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu

Cengiz Kurtoğlu

Yorgun Yıllarım

  • Bende Bittim

  • Yorgun Yıllarım

  • Yetmedi Mi

  • Tanrı İstemezse

  • Huzurum Yok

  • Kurban Olurum

  • Deniz Derya Geçtim

  • Kara Gözlüm

  • Yiğidim

  • Aşk Delisiyim

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