Cengiz Kurtoğlu

Şarkılarda, şiirlerde, Arzularda, ümitlerde Şarkılarda, şiirlerde, Arzularda, ümitlerde Dallarda, çiçeklerde Dallarda, çiçeklerde Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben *** Büyük bir aşk yaşıyoruz Mutluluktan uçuyoruz Büyük bir aşk yaşıyoruz Mutluluktan uçuyoruz Alev alev yanıyoruz Alev alev yanıyoruz Çılgın gibi istiyoruz Deli gibi seviyoruz Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben *** Adım adım yollarda, Aşkla dolu yıllarda, Adım adım yollarda, Aşkla dolu yıllarda, En güzel duygularda, En güzel şarkılarda, Bir sen birde ben Bir sen birde ben *** Büyük bir aşk yaşıyoruz Mutluluktan uçuyoruz Büyük bir aşk yaşıyoruz Mutluluktan uçuyoruz Alev alev yanıyoruz Alev alev yanıyoruz *** Çılgın gibi istiyoruz Deli gibi seviyoruz Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben