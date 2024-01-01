Bir Sen Birde Ben Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Bir Sen Birde Ben
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Şarkılarda, şiirlerde,
Arzularda, ümitlerde
Şarkılarda, şiirlerde,
Arzularda, ümitlerde
Dallarda, çiçeklerde
Dallarda, çiçeklerde
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
***
Büyük bir aşk yaşıyoruz
Mutluluktan uçuyoruz
Büyük bir aşk yaşıyoruz
Mutluluktan uçuyoruz
Alev alev yanıyoruz
Alev alev yanıyoruz
Çılgın gibi istiyoruz
Deli gibi seviyoruz
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
***
Adım adım yollarda,
Aşkla dolu yıllarda,
Adım adım yollarda,
Aşkla dolu yıllarda,
En güzel duygularda,
En güzel şarkılarda,
Bir sen birde ben
Bir sen birde ben
***
Büyük bir aşk yaşıyoruz
Mutluluktan uçuyoruz
Büyük bir aşk yaşıyoruz
Mutluluktan uçuyoruz
Alev alev yanıyoruz
Alev alev yanıyoruz
***
Çılgın gibi istiyoruz
Deli gibi seviyoruz
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben
Bir sen bir de ben