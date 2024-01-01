Bir Sevgili Bulamadım Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Bir Sevgili Bulamadım
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Bir sevgili bulamadım, dert ortağım olacak
Bir sevgili bulamadım, dert ortağım olacak
Zindan olan gönlüme güneş gibi doğacak
Zindan olan gönlüme güneş gibi doğacak
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Aşkımın kadrini kıymetini bilecek
İçimdeki volkanı hemen söndürecek
Aşkımın kadrini kıymetini bilecek
İçimdeki volkanı hemen söndürecek
***
Dünyanın en mutlu insanı edecek
Bir sevgili bulamadım
Dünyanın en mutlu insanı edecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım
***
Ben nereye gidersem gelecek
Yalnız benim yüzüme gülecek
Benle yaşayıp benle ölecek
Bir sevgili bulamadım