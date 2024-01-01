Cengiz Kurtoğlu

Bir sevgili bulamadım, dert ortağım olacak Bir sevgili bulamadım, dert ortağım olacak Zindan olan gönlüme güneş gibi doğacak Zindan olan gönlüme güneş gibi doğacak *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Aşkımın kadrini kıymetini bilecek İçimdeki volkanı hemen söndürecek Aşkımın kadrini kıymetini bilecek İçimdeki volkanı hemen söndürecek *** Dünyanın en mutlu insanı edecek Bir sevgili bulamadım Dünyanın en mutlu insanı edecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım *** Ben nereye gidersem gelecek Yalnız benim yüzüme gülecek Benle yaşayıp benle ölecek Bir sevgili bulamadım