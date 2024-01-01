Unutulmayanlar 2 Şarkı Sözleri
Cengiz Kurtoğlu Unutulmayanlar 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cengiz Kurtoğlu Unutulmayanlar 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutulmayanlar 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cengiz Kurtoğlu
Unutulmayanlar 2
-
Sensiz kalbim sanki deli
Gülmez yüzüm sen gideli
Dinle güzeller güzeli
İşte bu bizim şarkımız
***
Sensiz kalbim sanki deli
Gülmez yüzüm sen gideli
Dinle güzeller güzeli
İşte bu bizim şarkımız
***
Şarkımız hiç bitmeyecek
Herkes bunu söyleyecek
Dillerden de düşmeyecek
Dinle bu bizim şarkımız
***
Şarkımız hiç bitmeyecek
Herkes bunu söyleyecek
Dillerden de düşmeyecek
Dinle bu bizim şarkımız
***
Bu şarkı senin eserin
İnan ki boş hala yerin
Belki yoktur hiç haberin
Dinle bu bizim şarkımız
***
Bu şarkı senin eserin
İnan ki boş hala yerin
Belki yoktur hiç haberin
Dinle bu bizim şarkımız
***
Şarkımız hiç bitmeyecek
Herkes bunu söyleyecek
Dillerden de düşmeyecek
Dinle bu bizim şarkımız
***
Şarkımız hiç bitmeyecek
Herkes bunu söyleyecek
Dillerden de bitmeyecek
Dinle bu bizim şarkımız
-
Beyaz gelinliği giymiş üstüne
Ne güzel yakışmış esmer tenine
Siyah sürmeleri çekmiş gözüne
Yarimi ellere gelin etmişler
***
Beline al kuşağı takacaklar
Başına liralar asacaklar
Ellerine kınalar yakacaklar
Yarimi ellere gelin etmişler
***
Suratını asmış gülmek istemez
Düşünür derdini kimseye demez
Evini bırakıp gitmek istemez
Yarimi ellere gelin etmişler
-
Ben sensiz cennette yaşamaktansa
Senle cehennemde yanmak isterim
Kalbim senin için çarpmayacaksa
Bir ömür gönülsüz kalmak isterim
***
Sana bağlamışım tüm umudumu
Sen verdin sen alma tüm huzurumu
Ellerin olup da bükme boynumu
Ben seni hep benim bilmek isterim
Seninle yaşayıp ölmek isterim
***
Terk edip gidersen yalnız başına
Bil ki çok yaşamam ölür giderim
Neylerim sonra ben sensiz kalbimi
Söküp bin parçaya bölmek isterim
***
Sana bağlamışım tüm umudumu
Sen verdin sen alma tüm huzurumu
Ellerin olup da bükme boynumu
Ben seni hep benim bilmek isterim
Seninle yaşayıp ölmek isterim
Seninle yaşayıp ölmek isterim
-
Ayrılalım diyorsun yüzüme karşı
Bilmem sensiz nasıl yaşayacağım
Demek ki bir aşkta böyle bitiyor
Mendilin varsa ver ağlayacağım
Senden bir hatıra saklayacağım
***
Birlikte yaşanan günlerimize
Hasreti getiren kaderimize
Yıkılıp yok olan düşlerimize
Mendilin varsa ver ağlayacağım
Senden bir hatıra saklayacağım
***
Madem görüşmemiz imkansız artık
Sevgilim bir tanem allahaısmarladık
Şöyle gözlerine son defa bakıp
Mendilin varsa ver ağlayacağım
Senden bir hatıra saklayacağım
***
Birlikte yaşanan günlerimize
Hasreti getiren kaderimize
Yıkılıp yok olan düşlerimize
Mendilin varsa ver ağlayacağım
Senden bir hatıra saklayacağım
-
Yıllardır küllenmiş aşkın var bende
Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde
Beni terk edipte gittiğin halde
Sana intizara kıyamıyorum
***
Benim kadar sevene rastlamadıysan
Dertlere çare bulamadıysan
Gittiğin yerlerde garip kaldıysan
Geri dön...
O eski yerimizde beklerim seni
Üzülme sevgilim affettim seni
***
Bir Mecnun yarattın çöldeyim şimdi
Eskiden volkandım kül oldum şimdi
En büyük aşkımdın el oldun şimdi
Sana intizara kıyamıyorum
-
Dünyada biricik sevdiğim sendin
Kaderi yenip de evlensek derdin
Gelinlik yerine kefeni giydin
Kucakladı seni musalla taşı
Gariban bırakıp beni terk etti
Kucakladı beni musalla taşı
***
Aşkınla kahroldum döndüm deliye
Gözyaşlarım bana senden hediye
Razıydım seninle her türlü derde
Bana yuva oldu musalla taşı
***
Kara kaş, kara göz şimdi nerede
Umudum yarınım kaldı geride
Ben artık neyleyim onsuz alemde
Beni de kucakla musalla taşı
***
Bir nefes kalmadı şu bedenimde
Beni de kucakla musalla taşı
Bir nefes kalmadı şu bedenimde
Beni de kucakla musalla taşı
***
Son yolculuk için çakılmış kasa
Ne olur son defa kalkıp bir baksa
Çark böyle dönüyor, değişmez yasa
Kaderin yazgısı musalla taşı
Ömrün son durağı musalla taşı
Ömrün son durağı musalla taşı
-
Hangi cennetten geldik
Bu cehenneme
Acılar hep bende
Dertler hep bende
Baltalar durmadı
İndi göğsüme
Bak bu devrilen
Hayat ağacı benim
***
Bir gün beni unut
Her yalan gibi
Adımı sokakta
Tükür kan gibi
Oysa yaşadıkça
Bir çıban gibi
İçinde sızlayan
O sancı benim
-
Aydınlandı dünyam sensin güneşim
Bülbül güle konar aşkımız için
Bir çeşme yaptırdım sevgiden taşı
Mutluluk akıtır aşkımız için
***
Ver kalbini avucumda tutayım
Sevda çiçeğinden bir taç yapayım
Bakışın bir bade doldur içeyim
Boşalsın kadehler aşkımız için
***
Aşk şarkımız gönüllere yazıldı
İnledi nağmeler sazlar çalındı
Kalbimin içinde bir yol açıldı
Coşup gelir sevgim aşkımız için
-
O kuytu köşede beklerdim seni
Elinde kitaplar koşardın bana
Tertemiz duygular kaplardı bizi
Hiç unutulur mu okul yılları
***
Sana verdiğim o güller belki de
Bir kitap içinde hala duruyor
İnsan yaşlansa da unutamıyor
Hiç unutulur mu okul yılları
***
Sen gelince rüzgar, meltem eserdi
Bir tek sözün bile ömre bedeldi
Hele o gülüşün bir şaheserdi
Hiç unutulur mu okul yılları
-
Bana bir şeyler mi söyle diyorsun
Sana sevgilimden başka söz demem
Seninle yalnız biz dostuz diyorsan
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Sulanan çiçekler kurur mu söyle
Selin önünde set durur mu söyle
Sevenler hiç kardeş olur mu söyle
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Bir şarkı duyarız dünü anarız
Bir gülün yüzünden aşka yanarız
Sevip sevilmeden nasıl yaşarız
Senin dostluğunu kabul edemem
***
Sulanan çiçekler kurur mu söyle
Selin önünde set durur mu söyle
Sevenler hiç kardeş olur mu söyle
Senin dostluğunu kabul edemem
-
Kaşına gözlerine eşsiz güzelliğine
Derdine kederine kurban olayım sana
Kurban olayım sana, kurban olayım sana
***
Sevginin böylesine aşkla dolu kalbine
İpek gibi tenine kurban olayım sana
Kurban olayım sana, kurban olayım sana
***
Hasretine sevgine ümit veren sözüne
O incecik beline kurban olayım sana
Kurban olayım sana, kurban olayım sana