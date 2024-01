Cengiz Kurtoğlu

Böyle Ayrılamayız Bu gün benim karşımda İlk defa ağlıyorsun Her şey burada bitsin Ayrılalım diyorsun *** Bu gün benim karşımda İlk defa ağlıyorsun Her şey burada bitsin Ayrılalım diyorsun *** Hangi seven unutmuş Bizde unutamayız Boş yere veda etme Böyle ayrılamayız *** Ayrılamayız unutamayız Boş yere veda etme Böyle ayrılamayız *** Aramıza hiç kimse Girmesin ne olursun Biliyorum sen hala Beni çok seviyorsun *** Aramıza hiç kimse Girmesin ne olursun Biliyorum sen hala Beni çok seviyorsun *** Hangi seven unutmuş Bizde unutamayız Boş yere veda etme Böyle ayrılamayız *** Ayrılamayız unutamayız Boş yere veda etme Böyle ayrılamayız

Bir Sen Bir De Ben Şarkılarda, şiirlerde, Arzularda, ümitlerde Şarkılarda, şiirlerde, Arzularda, ümitlerde Dallarda, çiçeklerde Dallarda, çiçeklerde Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben *** Büyük bir aşk yaşıyoruz Mutluluktan uçuyoruz Büyük bir aşk yaşıyoruz Mutluluktan uçuyoruz Alev alev yanıyoruz Alev alev yanıyoruz Çılgın gibi istiyoruz Deli gibi seviyoruz Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben *** Adım adım yollarda, Aşkla dolu yıllarda, Adım adım yollarda, Aşkla dolu yıllarda, En güzel duygularda, En güzel şarkılarda, Bir sen birde ben Bir sen birde ben *** Büyük bir aşk yaşıyoruz Mutluluktan uçuyoruz Büyük bir aşk yaşıyoruz Mutluluktan uçuyoruz Alev alev yanıyoruz Alev alev yanıyoruz *** Çılgın gibi istiyoruz Deli gibi seviyoruz Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben

Gözlerin Tanrı böyle istemiş Sevilmekmiş kaderin Tanrı böyle istemiş Sevilmekmiş kaderin *** Göreni aşık etmiş Senin güzel gözlerin Göreni aşık etmiş Senin güzel gözlerin *** Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin *** Başka bir dünya gibi Mutlu bir rüya gibi Başka bir dünya gibi Mutlu bir rüya gibi *** Bitmeyen sevda gibi Senin güzel gözlerin Bitmeyen sevda gibi Senin güzel gözlerin *** Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin *** Ne aşklar tatmadı ki Sevdaya salmadı ki Ne aşklar tatmadı ki Sevdaya salmadı ki *** Kimleri yakmadı ki Senin güzel gözlerin Kimleri yakmadı ki Senin güzel gözlerin *** Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin *** Başka bir dünya gibi Mutlu bir rüya gibi Başka bir dünya gibi Mutlu bir rüya gibi *** Bitmeyen sevda gibi Senin güzel gözlerin Bitmeyen sevda gibi Senin güzel gözlerin *** Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin

Senden Bir Hatıra Ayrılalım diyorsun yüzüme karşı Bilmem sensiz nasıl yaşayacağım Demek ki bir aşkta böyle bitiyor Mendilin varsa ver ağlayacağım Senden bir hatıra saklayacağım *** Birlikte yaşanan günlerimize Hasreti getiren kaderimize Yıkılıp yok olan düşlerimize Mendilin varsa ver ağlayacağım Senden bir hatıra saklayacağım *** Madem görüşmemiz imkansız artık Sevgilim bir tanem allahaısmarladık Şöyle gözlerine son defa bakıp Mendilin varsa ver ağlayacağım Senden bir hatıra saklayacağım *** Birlikte yaşanan günlerimize Hasreti getiren kaderimize Yıkılıp yok olan düşlerimize Mendilin varsa ver ağlayacağım Senden bir hatıra saklayacağım

Yakanlar Olur Hep böyle gururla gezerim sanma Senin de boynunu bükenler olur Her zaman ağlatıp gülerim sanma Zulmüne karşılık verenler olur *** O taştan yüreğin yıkılır gider Vefasız gözlerin birini sever Ne gururun kalır ne zulmün yeter Görürsün senide yakanlar olur *** Bakma ben sevgine çok kıymet verdim Ağlattın kahrettin yine de sevdim Kendini bulunmaz güzel zannettin Senide bırakıp gidenler olur *** O taştan yüreğin yıkılır gider Vefasız gözlerin birini sever Ne gururun kalır ne zulmün yeter Görürsün senide yakanlar olur

Canıma Kadar Nereye bakarsam gözlerimdesin Dilimden düşmeyen sözlerimdesin Her zaman kalbimde yüreğimdesin Seninle doluyum canıma kadar *** Ellerin elimde kalsa ne olur Ayrılık isteme benden ne olur Bu dünyada sevmek bu kadar olur Seninle doluyum canıma kadar *** Gecelerim sende gündüzüm sende Seni yaşıyorum inan her nefesimde Başka neyim var ki söyle şu yeryüzünde Seninle doluyum canıma kadar *** Ellerin elimde kalsa ne olur Ayrılık isteme benden ne olur Bu dünyada sevmek bu kadar olur Seninle doluyum canıma kadar

Kadehimi Sana Kaldırıyorum İçmeden sarhoşum karşında senin İnanki ben seni çok seviyorum İçmeden sarhoşum karşında senin İnanki ben seni çok seviyorum *** Gel bu ikimizin gecesi olsun Kadehimi sana kaldırıyorum Gel bu ikimizin gecesi olsun Kadehimi sana kaldırıyorum *** Her günümüz böyle olsun diyerek Gönlümüze neşe dolsun diyerek Her günümüz böyle olsun diyerek Gönlümüze neşe dolsun diyerek *** Mutluluklar bizim olsun diyerek Kadehimi sana kaldırıyorum Mutluluklar bizim olsun diyerek Kadehimi size kaldırıyorum *** Kadehimi sana Kadehimi size Kadehimi hepinize kaldırıyorum *** Kadehimi size Kadehimi sana Kadehimi hepinize kaldırıyorum *** Başım dönüyor güzelliğinden Yüzüne bakmaya doyamıyorum Başım dönüyor güzelliğinden Yüzüne bakmaya doyamıyorum *** Şerefine içmek istiyorum ben Kadehimi sana kaldırıyorum Şerefine içmek istiyorum ben Kadehimi sana kaldırıyorum *** Her günümüz böyle olsun diyerek Gönlümüze neşe dolsun diyerek Her günümüz böyle olsun diyerek Gönlümüze neşe dolsun diyerek *** Mutluluklar bizim olsun diyerek Kadehimi sana kaldırıyorum Mutluluklar bizim olsun diyerek Kadehimi size kaldırıyorum *** Kadehimi sana Kadehimi size Kadehimi hepinize kaldırıyorum *** Kadehimi sana Kadehimi size Kadehimi hepinize *** Kadehimi sana Kadehimi size Kadehimi hepinize

Aşkımız Bir Yalanmış Aşkımız bir yalanmış ayrılıkla ödedik Sevgimiz suç sayıldı acılarla ödedik Aşkımız bir yalanmış ayrılıkla ödedik Sevgimiz suç sayıldı acılarla ödedik *** Sakladık acımızı bu yasak aşkımızı Kadere borcumuzu gözyaşıyla ödedik Sakladık acımızı bu yasak aşkımızı Kadere borcumuzu gözyaşıyla ödedik *** Çalınca hasret çanı gelince veda anı Mutluluk hesabını gözyaşıyla ödedik Çalınca hasret çanı gelince veda anı Mutluluk hesabını mutsuzlukla ödedik *** Ne bir gönül oyunu nede aşkın kanunu Düşünmedik sonunu pişmanlıkla ödedik Ne bir gönül oyunu nede aşkın kanunu Düşünmedik sonunu pişmanlıkla ödedik *** Biz attık imzasını, biz yazdık yazısını Bu aşkın cezasını fazlasıyla ödedik Biz attık imzasını, biz yazdık yazısını Bu aşkın cezasını fazlasıyla ödedik *** Çalınca hasret çanı gelince veda anı Mutluluk hesabını mutsuzlukla ödedik Çalınca hasret çanı gelince veda anı Mutluluk hesabını mutsuzlukla ödedik

Sensiz Cennet Rüzgarların savurduğu ummanlardayım Aldı yad eller seni yangınlardayım Bir yudum mutluluğa dilenesi yüreğim Bir avuç mutluluğa dilenesi yüreğim Al Tanrım kurtulayım onsuz canı neyleyim *** Alımdın yeşilim canımdın karam Düştüm aşkın derdine yaşamak sensiz haram Alın yazım tutacak dalımdın her an Cennetim sensiz ise ben cenneti neyleyim *** Gelme istemem artık ben yolun sonundayım Karanlık gecelerin soğuk koynundayım Tanrım beni al artık dipsiz kuyulardayım Al beni Tanrım artık senin kollarındayım Gençliği yaşamadan ben yaşamı neyleyim Gençliğim gitmiş elden ben hayatı neyleyim *** Alımdın yeşilim canımdın karam Düştüm aşkın derdine yaşamak sensiz haram Alın yazım tutacak dalımdın her an Cennetim sensiz ise ben cenneti neyleyim