Cengiz Kurtoğlu

-
Ayrılığın vakti geldi
Çarem yok ki biliyorum
Seni alıp düşlerime,
Bu şehirden gidiyorum
***
Cebimde bir küçük resmin,
Dudağımda yalnız ismin
Yüreğimde bitmez sevgin,
Bu şehirden gidiyorum
***
Gidiyorum, gidiyorum
Bu şehirden gidiyorum
***
Başım darda yolum uzun,
İçin için eriyorum
Sen ağlama dayanamam
Bu şehirden gidiyorum
***
Elimde bir küçük resmin,
Dudağımda yalnız ismin
Yüreğimde sonsuz sevgin,
Bu şehirden gidiyorum
***
Gidiyorum, gidiyorum
Bu şehirden gidiyorum
-
Çakılmış gönlüme bir paslı çivi
Çıkarıp attığımda izleri aldı
Kadehi kadehe vurduğum her an
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Çakılmış gönlüme bir paslı çivi
Çıkarıp attığımda izleri aldı
Kadehi kadehe vurduğum her an
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Sevgisi gönlümde kanayan yara
Sitem edip durdum geçen yıllara
Bu sevgi gidecek benle toprağa
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Bu sevda gidecek benle toprağa
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Korkarım uykuya dalmaya bile
Bütün düşlerimi hayali sardı
İçimde küllenen nefrette bile
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Korkarım uykuya dalmaya bile
Bütün düşlerimi hayali sardı
İçimde küllenen nefrette bile
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Sevgisi gönlümde kanayan yara
Sitem edip durdum geçen yıllara
Bu sevgi gidecek benle toprağa
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
***
Bu sevda gidecek benle toprağa
O yarin aklımda gözleri kaldı
O yarin aklımda gözleri kaldı
-
Hasret bana göre değil yaşayamam
Yokluğuna inan gülüm dayanamam
Hasret bana göre değil yaşayamam
Yokluğuna inan gülüm dayanamam
***
Yok, yok sensiz olmaz mutlu olamam
Çok, çok, çok sevdim ayrı kalamam
Yok, yok sensiz olmaz mutlu olamam
Çok, çok, çok sevdim ayrı kalamam
***
Ordayım, ordayım, oradayım
Geliyorum yoldayım
Sabaha kalmaz belki
Kapındayım ordayım
***
Ordayım, ordayım, oradayım
Geliyorum yoldayım
Sabaha kalmaz belki
Kapındayım ordayım
***
Aramızda dağlar olsun farketmez ki
Senin sevgin bende a gülüm tükenmez ki
Aramızda dağlar olsun farketmez ki
Senin sevgin bende a gülüm tükenmez ki
***
Yok, yok sensiz olmaz mutlu olamam
Çok, çok, çok sevdim ayrı kalamam
Yok, yok sensiz olmaz mutlu olamam
Çok, çok, çok sevdim ayrı kalamam
***
Ordayım, ordayım, oradayım
Geliyorum yoldayım
Sabaha kalmaz belki
Kapındayım ordayım
***
Ordayım, ordayım, oradayım
Geliyorum yoldayım
Sabaha kalmaz belki
Kapındayım ordayım
-
Bu kadar kolay unuttun, öyle mi?
Bu kadar kolay unuttun, öyle mi?
***
Seni seviyordum, biliyorsun
Aşkın bitti demek, gidiyorsun
Bana böyle mi veda ediyorsun?
***
Seni seviyordum, biliyorsun
Aşkın bitti demek, gidiyorsun
Bana böyle mi veda ediyorsun?
***
Demek hiç sevmemiş, özlememişsin beni
Unutmuş, düşünmemişsin beni
Sahte duygularla, yalan duygularla
Bırakıp, bırakıp gitmişsin beni
***
Demek hiç sevmemiş, özlememişsin beni
Unutmuş, düşünmemişsin beni
Sahte duygularla, yalan duygularla
Bırakıp, bırakıp gitmişsin beni
***
Seni seviyordum, biliyorsun
Aşkın bitti demek, gidiyorsun
Bana böyle mi veda ediyorsun?
***
Seni seviyordum, biliyorsun
Aşkın bitti demek, gidiyorsun
Bana böyle mi veda ediyorsun?
***
Bu kadar kolay unuttun, öyle mi?
Bu kadar kolay unuttun, öyle mi?
***
Seni seviyordum, biliyorsun
Aşkın bitti demek, gidiyorsun
Bana böyle mi veda ediyorsun?
***
Seni seviyordum, biliyorsun
Aşkın bitti demek, gidiyorsun
Bana böyle mi veda ediyorsun?
***
Demek hiç sevmemiş, özlememişsin beni
Unutmuş, düşünmemişsin beni
Sahte duygularla, yalan duygularla
Bırakıp, bırakıp gitmişsin beni
***
Demek hiç sevmemiş, özlememişsin beni
Unutmuş, düşünmemişsin beni
Sahte duygularla, yalan duygularla
Bırakıp, bırakıp gitmişsin beni
***
Seni seviyordum, biliyorsun
Aşkın bitti demek, gidiyorsun
Bana böyle mi veda ediyorsun?
***
Seni seviyordum, biliyorsun
Aşkın bitti demek, gidiyorsun
Bana böyle mi veda ediyorsun?
***
Seni seviyordum, biliyorsun
Aşkın bitti demek, gidiyorsun
Bana böyle mi veda ediyorsun?
***
Seni seviyordum, biliyorsun
Aşkın bitti demek, gidiyorsun
Bana böyle mi veda ediyorsun?
-
Sen gül gözlerinle bakarken yüzüme
Ben çoktan soldum baharım bitti
Sen gönlünü eğlerken deli sevdanla
Ben çoktan yoruldum hevesim geçti
***
Sen gül gözlerinle bakarken yüzüme
Ben çoktan soldum baharım bitti
Sen gönlünü eğlerken deli sevdanla
Ben çoktan yoruldum hevesim geçti
***
Aklım almıyor, kalbe sığmıyor
Bu dünya bana dar dar geliyor
Deli yangınım sana dargınım
Bu sevda gönlüme huzur vermiyor
***
Aklım almıyor, kalbe sığmıyor
Bu dünya bana dar dar geliyor
Deli yangınım sana dargınım
Bu sevda gönlüme huzur vermiyor
***
Sen tek bir sözünle aldın ya aklımı
Ben deli diye anılır oldum
Sen ardına bakmadan gittin gideli
Ben düştüm yollara avare oldum
***
Sen tek bir sözünle aldın ya aklımı
Ben deli diye anılır oldum
Sen ardına bakmadan gittin gideli
Ben düştüm yollara avare oldum
***
Aklım almıyor, kalbe sığmıyor
Bu dünya bana dar dar geliyor
Deli yangınım sana dargınım
Bu sevda gönlüme huzur vermiyor
***
Aklım almıyor, kalbe sığmıyor
Bu dünya bana dar dar geliyor
Deli yangınım sana dargınım
Bu sevda gönlüme huzur vermiyor
***
Aklım almıyor, kalbe sığmıyor
Bu dünya bana dar dar geliyor
Deli yangınım sana dargınım
Bu sevda gönlüme huzur vermiyor
-
Ayrılığı umursamaz, kaale almazdım
Sen gidince yüreğime çöktü acısı
Gülüm hey, gülüm hey
Gülüm hey, gülüm hey
***
Senden önce saplanmazdı
Bağırma zulüm
Senden önce saplanmazdı
Bağırma zulüm
***
Gidişinle mevsim hazan oldu, be gülüm
Gülüm hey, gülüm hey
Gülüm hey, gülüm hey
***
Aylara meydan okudum
Yıllara meydan okudum
Aylara meydan okudum
Yıllara meydan okudum
Hasret oldum, dert dokudum
Düğüm, düğüm oldum gülüm hey
Gülüm hey, gülüm hey
Gülüm hey, gülüm hey
Gülüm hey, gülüm hey
-
Geceler düşmandır bundan sonra bana
Yaşamak artık haram sensiz buralarda
Hayaller kurardık günlerce baş başa
Seni alıp götürdüler, kaldım bir başıma
***
Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce
Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde
Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım
Senden başka kimseyi yâr sayamadım
***
Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım
Senden başka kimseyi yâr sayamadım
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
***
Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce
Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde
Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım
Senden başka kimseyi yâr sayamadım
***
Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım
Senden başka kimseyi yâr sayamadım
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
-
İlk görüşte tutulmayı
Sen öğrettin inan bana
Şimdi sensiz korkuları
Yaşıyorum yana yana
***
Ya sesini duyacağım
Ya elini tutacağım
Kaderimsin kaderimsin
Sana tutkun kalacağım
***
Ya sesini duyacağım
Ya elini tutacağım
Alın yazım kaderimsin
Mümkünü yok kurtulmanın
***
Hiç bir zaman inanmazdım
Ne gönlüme ne de aşka
Beni benden alıp gittin
Arıyorum yana yana
***
Ya sesini duyacağım
Ya elini tutacağım
Kaderimsin kaderimsin
Sana tutkun kalacağım
-
Hasretinin peşinde
Çok mevsimler değişti
Hasretinin peşinde
Çok mevsimler değişti
Şimdi anlıyorum, anlıyorum ben
Yıllarım boşa geçti
***
Ner'de benim gençliğim?
Ner'de senli günlerim?
Yok kendimden haberim
Yıllarım boşa geçti
***
Ner'de benim gençliğim?
Ner'de senli günlerim?
Yok kendimden haberim
Yıllarım boşa geçti
***
Geri dönmek artık zor
Sensizlik yaşanmıyor
Geri dönmek artık zor
Sensizlik yaşanmıyor
Hayat geldi, gidiyor
Yıllarım boşa geçti
***
Ner'de benim gençliğim?
Ner'de senli günlerim?
Yok kendimden haberim
Yıllarım boşa geçti
***
Ner'de benim gençliğim?
Ner'de senli günlerim?
Yok kendimden haberim
Yıllarım boşa geçti
***
Ner'de benim gençliğim?
Ner'de senli günlerim?
Yok kendimden haberim
Yıllarım boşa geçti
-
Ömrümce şu yüzüm gülmedi yine
Hep şansıma küstüm ona ağlarım
Ömrümce şu yüzüm gülmedi yine
Hep şansıma küstüm ona ağlarım
***
Anladım ki benim yazımmış böyle
Anladım ki benim yazımmış böyle
Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın
Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın
***
Dünya zalimlerin dünyası ise
Dostlarım hayırsız, vicdansız ise
Dünya zalimlerin dünyası ise
Dostlarım hayırsız, vicdansız ise
***
Sevdiğim, taptığım vefasız ise
Kıymet verdiğim o, nankör biriyse
Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın
Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın
***
Dertlerim peşimi hiç bırakmıyor
Mutluluk çaresiz, umut ne yapsın
Dertlerim peşimi hiç bırakmıyor
Mutluluk çaresiz, umut ne yapsın
***
Gözümden dökülen yaşlar dinmiyor
Gözümden dökülen yaşlar dinmiyor
Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın
Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın
***
Dünya zalimlerin dünyası ise
Dostlarım hayırsız, vicdansız ise
Dünya zalimlerin dünyası ise
Dostlarım hayırsız, vicdansız ise
***
Sevdiğim, taptığım vefasız ise
Kıymet verdiğim o, nankör biriyse
Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın
Talihim ne yapsın, şansım ne yapsın