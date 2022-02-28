Bu Şehirden Gidiyorum Şarkı Sözleri
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Cengiz Kurtoğlu
Bu Şehirden Gidiyorum
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Ayrılığın vakti geldi
Çarem yok ki biliyorum
Seni alıp düşlerime,
Bu şehirden gidiyorum
***
Cebimde bir küçük resmin,
Dudağımda yalnız ismin
Yüreğimde bitmez sevgin,
Bu şehirden gidiyorum
***
Gidiyorum, gidiyorum
Bu şehirden gidiyorum
***
Başım darda yolum uzun,
İçin için eriyorum
Sen ağlama dayanamam
Bu şehirden gidiyorum
***
Elimde bir küçük resmin,
Dudağımda yalnız ismin
Yüreğimde sonsuz sevgin,
Bu şehirden gidiyorum
***
Gidiyorum, gidiyorum
Bu şehirden gidiyorum