Cengiz Kurtoğlu

Biraz da anla beni Hak ver böyle dememe Bırak bu çocukluğu Pişman etme sevmeme *** Büyümeyen bebeksin Ninniye alışmışsın Öldürüp kahrederken Gülmeye alışmışsın *** Benliğini ara bul Yaşına yakış artık Uğrunda yandı bir kul Gerçeğe alış artık

Hangi cennetten geldik Bu cehenneme Acılar hep bende Dertler hep bende Baltalar durmadı İndi göğsüme Bak bu devrilen Hayat ağacı benim *** Bir gün beni unut Her yalan gibi Adımı sokakta Tükür kan gibi Oysa yaşadıkça Bir çıban gibi İçinde sızlayan O sancı benim