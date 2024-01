Cengiz Kurtoğlu

Sözümüz vardı birbirimize Bu dünyada başkasının olmayacaktık Hatıralar dizilince önümüze Böyle boynu bükük durmayacaktık *** Sözümüz vardı birbirimize Bu dünyada başkasının olmayacaktık Hatıralar dizilince önümüze Böyle boynu bükük durmayacaktık *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Benim sende neyim varsa Baştan sona helal ettim Günahların benim olsun Senle yaşadım senle bittim *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun *** Olsun canım olsun be gülüm Olsun üzülme canın sağolsun