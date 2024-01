O akşam sessizce veda ederken Maziyi yaşadım gözyaşlarımda Özlemin dağ gibi büyüdü birden Daha yokluğunun ilk akşamında Daha yokluğunun ilk akşamında *** Her adım atışta geri döndüm Izdıraptan inan deliye döndüm Her köşe başında gölgeni gördüm Daha yokluğunun ilk akşamında Daha yokluğunun ilk akşamında *** Ben senin elinde çalan bir sazdım Bir şarkıydın inan dudaklarımda Adını ıslanmış(buğulu)camlara yazdım Daha yokluğunun ilk akşamında Daha yokluğunun ilk akşamında *** Her adım atışta geriye döndüm Izdıraptan inan deliye döndüm Her köşe başında gölgeni gördüm Daha yokluğunun ilk akşamında Daha yokluğunun ilk akşamında